Xiaomi lancia il suo podcast “Storie di Smart Life”

Cosa si nasconde dietro i prodotti tecnologici che usiamo ogni giorno e in quale direzione sta andando lo sviluppo tecnologico? Con il nuovo podcast “Storie di Smart Life” avremo la possibilità di scoprirlo!

Dopo l’indiscusso successo del format audio/video digitale che sta spopolando nel corso degli ultimi anni nel nostro Paese, Xiaomi presenta “Storie di Smart Life”, il primo podcast ufficiale dell’azienda rivolto a tutti gli appassionati di tecnologia, condotto da Andrea Porta, Digital Marketing Manager e Carlo Cannarella, Community Manager di Xiaomi Italia.

“Storie di Smart Life”: il podcast di Xiaomi

Le “Storie di Smart Life” partono da innovazioni tecnologiche introdotte da Xiaomi e ne allargano gli orizzonti, riflettendo sull’impatto che hanno avuto, o potranno avere in futuro, sulle vite di tutti. Il format, sviluppato in 12 puntate, punta quindi ad approfondire l’innovazione in tutte le sue forme, con attenzione particolare ad aree specifiche dello sviluppo tecnologico che ha reso la nostra vita più facile, connessa e smart e che continuerà a regalare innovazioni al momento impensabili.

La prima puntata è già disponibile su tutte le principali piattaforme di podcasting ed è incentrata sul presente e futuro della ricarica rapida, recentemente introdotta sul mercato rivoluzionando il modo in cui i consumatori si rapportano con il proprio smartphone, ma anche l’obiettivo di sfatare qualche mito. Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia:

Cerchiamo sempre nuovi modi di raccontare le nostre storie, di raggiungere i nostri fan attuali e futuri. Il podcast è un media in costante crescita e ci consente di raggiungere proprio le persone giuste, nel modo giusto. Il tema smart life ci sta particolarmente a cuore perché le nuove tecnologie possono semplificare la vita di tutte le persone. In qualità di pionieri in molte delle aree di sviluppo tecnologico, mettiamo a disposizione le nostre conoscenze per dare vita a un podcast che farà luce su molti temi finora sottovalutati.

Il podcast è disponibile su: Spotify, Google Podcast, Amazon Music/Audible, Apple Podcasts e quasi tutte le principali piattaforme di podcasting. Per tutti i dettagli vi rimandiamo sul sito ufficiale di Xiaomi.Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!