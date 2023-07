Wimbledon2023: chi sono i migliori tennisti sull’erba

Il favorito d’obbligo è Djokovic, ma sono in tanti a “scalpitare” dietro di lui. Scopriamo chi e perché in questo articolo

In quella che è l’opinione di Musetti su betwayinsider, si spiega come potenzialmente le cose potrebbero andare per il verso giusto anche in un torneo così blasonato come quello londinese: “Secondo me lui può fare bene anche sull’erba, perché ha fatto vedere sul veloce che le armi tecniche le ha, deve solamente convincersi di poterlo fare. Quindi bisogna evitare di allontanarsi troppo dal campo, giocare troppo con il taglio sotto la palla, diventare troppo difensivo, e tutto parte dall’aspetto mentale. Essere testa di serie o meno secondo me cambia poco: sì, si evitano i più forti all’inizio, ma c’è da dire che sull’erba i livelli cambiano un po’ in funzione delle tipologie di gioco”.

A questo punto però quelli che guardano alle ultimissime statistiche legate alle scommesse live di Betway per quanto riguarda le quote del tennis, e non solo si chiedono: quali sono i nomi da tenere d’occhio in vista del prossimo Slam (sperando che Musetti riesca a fare il suo salto di qualità)? Scopriamoli insieme.

Quando si parla di erba, il primo nome a cui tutti guardano è quello di Novak Djokovic. Se i sette titoli conquistati sono lì a rappresentare una candidatura pesantissima, basti aggiungere che dal 2018 a oggi il serbo cavalcata il pazzesco record di 28-0: quattro trionfi in fila, nell’ultimo lustro lo ha fermato soltanto il Covid, che non ha fatto disputare proprio il torneo (altrimenti probabilmente si sarebbe preso anche quello). Al momento nessuno sembra avere su questa superficie la stessa capacità di esprimersi di Nole – cannibali che vuole continuare a scavare un solco con il resto del mondo alla voce “Slam vinti in carriera”. Al momento infatti si è aperta la strada per rafforzare definitivamente la sua legacy nella storia di questo sport. A metà anno è di nuovo a due Slam conquistati su due disputati, con quell’idea del Grande Slam che continua a ronzargli in testa.

Su questa superficie in molti dei giocatori ai piani altissimi del tennis appaiono in pesante difficoltà: i vari Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Taylor Fritz e Daniil Medvedev non sono giocatori insidiosi sull’erba, almeno stando a quanto raccontano le loro ultime esperienze in questo genere di tornei. Anche Carlos Alcaraz lo scorso anno dimostrò di avere ancora qualcosina da imparare quando si tratta di calcare i prati inglesi, ma la sua capacità di imparare in fretta potrebbe avergli permesso di compiere dei passi in avanti, mentre Holger Rune non sembra aver mai trovato la chiave per approcciare al meglio (o al meno peggio) all’erba. Chi rimane? Due giocatori con un grosso punto interrogativo, gli ultimi due che hanno conteso il titolo di Wimbledon a Djokovic: Matteo Berrettini e Nick Kyrgios. Entrambi entrano in questa stagione tennistica con grandi punti interrogativi dal punto di vista fisico, poiché entrambi sono stati fermi per un po’ d i tempo a causa di problemi vari. Se al meglio, possono dire la loro contro un giocatore che, nelle ultime quattro edizioni, è stato costretto solo tre volte al quinto set all’All England Club. Due di loro sono Rafa Nadal e Roger Federer, sapete chi è il terzo? Jannik Sinner, che potrebbe regalare qualche sorpresa.