Voucher governativo connettività: come funziona?

Grazie al PNRR si può accedere al voucher governativo connettività per passare ad una connessione internet ad alta velocità. Che cosa significa e come funziona?

Come parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è in corso un’importante opera di graduale digitalizzazione del Paese: dalle aziende ai servizi pubblici, fino alla vita privata del singolo cittadino, la digitalizzazione sta man mano entrando a far parte della vita degli italiani. Se per la gran parte dei casi ciò comporta un oggettivo miglioramento dei servizi, con la velocizzazione dei processi burocratici e il rimodernamento di servizi spesso obsoleti, a volte ci si può ritrovare spaesati, senza sapere come districarsi in un mondo composto da moduli, siti web ed autenticazioni. Tra le varie iniziative volte al miglioramento dell’efficienza italiana c’è il voucher governativo connettività per le imprese, un bonus molto utile e facile da ottenere che mira a “premiare” il passaggio ad una connessione superveloce da parte delle imprese. Ma cos’è di preciso, e cosa comporta?

Voucher governativo connettività per le imprese: di cosa si tratta?

Si tratta di una misura che prevede l’erogazione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di un contributo finanziario del quale le imprese potranno beneficiare per sottoscrivere un servizio di connettività ultraveloce, di almeno 30 Mbit/s. Questo bonus verrà applicato direttamente sulla fattura, fuori campo IVA, e ne hanno diritto tutte persone fisiche titolari di partita IVA, così come i liberi professionisti e le micro, piccole e medie imprese. Una spinta, dunque, alla digitalizzazione dei vari processi alle base del lavoro di tante aziende e di tanti cittadini italiani, che potranno beneficiare di un bonus nel momento in cui sottoscriveranno un contratto per avere Internet superveloce.

Quali sono i requisiti per poterlo richiedere?

Per poter richiedere il voucher governativo connettività bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

Essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese (per tutte quelle attività che lo prevedono)

(per tutte quelle attività che lo prevedono) Avere un numero di dipendenti che risulti inferiore alle 250 persone

Avere un fatturato annuo massimo pari a 50 milioni di euro

Ogni eventuale beneficiario ha diritto ad un unico voucher e, per avere tale bonus, bisogna che la velocità di connessione di partenza sia più bassa di quella che si avrebbe una volta attivato il voucher. Il che vuol dire che se sì è già titolari di una connettività ultraveloce uguale a quella che verrebbe erogata da tale bonus, quest’ultimo non verrà attribuito. L’erogazione del voucher dipende ovviamente dalla disponibilità di risorse finanziarie, ed è possibile richiederlo già da adesso e per tutta la durata del 2023.

Cosa si ottiene con il voucher governativo connettività?

Il contributo sarà applicato direttamente sulla fattura emessa dall’operatore che fornisce il servizio di connettività, e l’importo totale andrà a figurare fuori campo IVA. Si tratta quindi di uno sconto in fattura sul prezzo di vendita, che figurerà sulla bolletta del proprio servizio internet ultraveloce se fornito da operatori accreditati come ad esempio TIM che offre, a tal proposito, il suo Voucher TIM Business.

Come fare per ottenere il voucher connettività di TIM?

Tale bonus può essere richiesto sia da chi è già cliente TIM che da nuovi clienti che vogliano cambiare operatore per la connettività. Per fare domanda ed ottenere il voucher basta compilare l’apposita modulistica, che viene messa a disposizione da TIM ed è facilmente scaricabile dal sito. L’azienda stessa provvederà poi ad inoltrare la richiesta ad Infratel S.p.A. In particolare, bisognerà sottoscrivere la “Domanda di ammissione al contributo”, inserendo le seguenti informazioni:

Partita IVA

Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del rappresentante legale o del titolare dell’impresa beneficiaria

Codice di iscrizione al Registro delle imprese (per le attività che lo prevedono)

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

Codice ATECO

Livello di servizio del contratto attivo al momento presso la sede che sarà poi beneficiaria del voucher (questo solo se si ha già un altro contatto in corso al momento della richiesta).

Previa opportuna verifica dei requisiti, la richiesta verrà inoltrata e si potrà quindi beneficiare del voucher, che ha una durata prevista fino al 31 Dicembre del 2023. Inoltre, consultando il sito TIM Business si potranno avere ulteriori dettagli e valutare le varie offerte voucher disponibili.

A quanto ammonta il bonus ottenibile con il voucher connettività?

Il bonus che si ottiene può variare in base al tipo di contratto che si sottoscrive. Il voucher prevede un contributo connettività che va dai 300€ ai 2.000€; inoltre, tale cifra può aumentare di un ulteriore contributo, fino a 500€, a fronte di costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari.

TIM offre diverse soluzioni con connessione veloce che possono beneficiare del Voucher governativo connettività. Sono diverse tra loro e pensate per soddisfare i vari clienti, sia nuovi che già in possesso di un contratto internet.

Di seguito, ecco elencate le varie soluzioni che TIM propone:

Suprema Business Voucher 10 Giga con Fibra fino a 10 Giga/Suprema Business Voucher con Fibra fino a 2.5 Giga : tali offerte prevedono il Voucher Governativo da 2000€ erogato direttamente in fattura per 36 mesi

: tali offerte prevedono il Voucher Governativo da 2000€ erogato direttamente in fattura per 36 mesi Premium Business Voucher Fibra con Fibra fino a 1 Giga : tale offerta prevede il Voucher Governativo da 500€ erogato direttamente in fattura per 25 mesi

: tale offerta prevede il Voucher Governativo da 500€ erogato direttamente in fattura per 25 mesi Premium Business Voucher XDSL con Internet fino a 200 Mega: tale offerta prevede il Voucher Governativo da 300€ erogato direttamente in fattura per 20 mesi

Se non si è sicuri su quale scegliere, TIM offre anche la possibilità di parlare con un consulente che, senza impegno, fornisce informazioni sui vari piani ed aiuta nella scelta di quello più adatto alle proprie esigenze. Per ogni verifica preliminare le informazioni sono comunque disponibili sul sito TIM Business.