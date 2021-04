Festa della Mamma: personalizza il tuo regalo con Vistaprint

La Festa della Mamma si avvicina e non sapete quale regalo scegliere? Vistaprint permette di realizzare un regalo personalizzato con le vostre foto per rendere felici le vostre mamme!

Il 9 maggio si celebra la donna più importante della nostra vita ed il dilemma è sempre lo stesso: cosa regalarle per non rischiare di essere ripetitivi? Per le madri di oggi instancabili, multitasking e sempre in corsa, non c’è niente di meglio di un regalo utile che le faccia sentire speciali per 365 giorni l’anno! Vistaprint, azienda leader mondiale nella stampa di prodotti personalizzati e nella fornitura di servizi grafici, offre la possibilità di realizzare un regalo su misura per la vostra mamma, scegliendo l’articolo più adatto a lei da personalizzare con foto, collage e decorazioni di ogni tipo.

Vistaprint: personalizza il tuo regalo per la Festa della Mamma

Con Vistaprint potrete dare sfogo alla vostra creatività creando qualcosa di unico da regalare in occasione della Festa delle Mamma. Un piccolo pensiero per ricordare alle nostre madri quanto sono speciali. Vediamo alcune idee interessanti:

A volte, una colazione a letto è proprio quello che serve alle nostre mamme per ricaricare le batterie e perché non sorprenderle con una tazza di caffè o tè sul quale imprimere un dolce ricordo che vi unisce , come una foto o un disegno a vostra scelta?

, come una foto o un disegno a vostra scelta? E che dire di un personalissimo canvas con uno scatto delle vacanze passate assieme o con quella foto d’infanzia che amate tanto? Trasformate i vostri momenti preferiti in ricordi che dureranno per sempre.

con uno scatto delle vacanze passate assieme o con quella foto d’infanzia che amate tanto? Trasformate i vostri momenti preferiti in ricordi che dureranno per sempre. Se poi siete indecisi su quale foto scegliere, Vistaprint vi offre la possibilità di realizzare un libro fotografico personalizzato, da riempire di quei momenti che raccontano l’amore per vostra madre.

Quest’anno con Vistaprint trovate il vostro modo originale di dire “Mamma ti voglio bene!” liberando creatività e immaginazione, per una Festa della Mamma che non si potrà scordare! Dalla sezione web e social è tutto!