Verona-Empoli: dove vedere la partita?

Si avvicina il fine settimana e con esso la Serie A. Il palinsesto presenta molte gare, tra cui Hellas Verona-Empoli: ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme

I diritti tv sono un punto fermo per la fruizione dei contenuti calcistici del campionato italiano, tanto che la programmazione della Serie A si ritrova divisa tra Sky e DAZN, la quale ne detiene l’esclusività. Questa scorporazione rende molto complicato il lavoro di ricerca per gli utenti e i tifosi, che devono così trovare le giuste informazioni per capire dove poter vedere la partita. Questo articolo vuole dunque soffermarsi su ciò, riferendosi a Hellas Verona-Empoli, che si potrà vedere in giornata.

Si tratta della giornata 20 di Serie A che mette a confronto due club in netta crisi, che vivono un periodo delicato e che devono sperare di acciuffare la salvezza, in questo momento obiettivo complesso. A dividerle appena un punto.

Dove vedere Verona-Empoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Ogni giornata di campionato, ultimamente, offre un quadro ben definito. Per la 20esima puntata di questa Serie A a sfidarsi sono Hellas Verona ed Empoli. Gli scaligeri sono terzultimi in classifica con 14 punti, i toscani penultimi con 13. Fanalino di coda la Salernitana con 12, una vera e propria corsa per la salvezza. Medesimo obiettivo ma strade differenti, che potrebbero portare una delle due a soccombere, entrambe ad affondare o ambedue a sopravvivere. Il cammino è ancora lungo e quindi, per adesso, ci si domanda su quale piattaforma poter guardare la partita, se Sky o DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra pochi anni fa, è il punto di riferimento per le partite di Serie A, detenendone l’effettivo pacchetto. Il servizio offre una vasta gamma di offerte, dalle gare della massima serie a quelle del reparto cadetto, presentando anche UFC e PFC. Il costo dell’abbonamento mensile varia in base alle esigenze: la linea base tocca i 30,99 € mentre quella plus arriva a 45,99 €, permettendo l’utilizzo dell’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Per valutare al meglio piano e servizi, basterà recarsi sul link diretto della piattaforma.

Per quanto riguarda Sky, le cose sono cambiate in poco tempo. La piattaforma è chiaramente molto più completa se si pensa ai tantissimi canali che presenta, ma a livello di Serie A riesce a offrire appena tre partite a giornata. Dal canto suo permette di visionare le gare di calcio femminile e gli scontri delle squadre estere, oltre a Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Sul piano sportivo tocca anche NBA, Tennis, MotoGP e Formula 1. Il costo del servizio è di 14,99 € al mese rifacendosi direttamente al link di NOWTV.

Ritornando alla questione principale, Verona-Empoli verrà trasmessa esclusivamente su DAZN e il fischio d’inizio è previsto per oggi, Sabato 13 Gennaio, alle ore 18, terreno di gioco lo Stadio Marcantonio Bentegodi della città veneta. Vogliamo sottolineare l’importanza di avere una VPN durante la propria navigazione, così da “viaggiare” sicuri.

Sono poche le ore di attesa, ci si può preparare a guardare la partita in tv seduti sul divano oppure attraverso l’applicazione, dopo averla scaricata e fatto l’accesso.

Verona-Empoli, probabili formazioni

Tempo di crisi per entrambe, desiderio di rivalsa e bisogno di fare punti.

Di seguito le probabili formazioni:

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Mboula.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo.

Chi riuscirà ad avere la meglio? Dateci il vostro pronostico. Ricordiamo intanto di continuare a seguire tuttotek.it per non perdervi nemmeno una notizia relativa al mondo web e social.