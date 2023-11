UFC 295: ecco come seguire l’incontro Prochazka vs Pereira in streaming gratis!

Il grande evento UFC Fight è tornato con lo scontro diretto fra Prochazka e Pereira: scopriamo insieme come seguirlo in streaming gratis

Oggi il grande evento UFC Fight è tornato. Nel cuore dell’ottagono, sotto le luci brillanti di UFC 295, gli appassionati di lotta hanno assistito a uno scontro tra titani quando Jiri Prochazka e Michel Pereira sono entrati nella gabbia per una resa dei conti che prometteva fuochi d’artificio ed emozioni. Guardare UFC 295 completo online canale tv gratuito alle 11th Sabato novembre.

Alcuni servizi di streaming, come fuboTV (che offre un periodo di prova di sette giorni) e YouTube TV (che offre un periodo di prova di cinque giorni), possono consentire l’accesso gratuito ad alcuni eventi UFC dal vivo durante questi periodi di prova. Tuttavia, è importante verificare se UFC 295 con Procházka vs. Pereira è disponibile durante queste prove. Se questi eventi specifici non sono accessibili, per vederli potrebbe essere necessario acquistare la pay-per-view attraverso i canali ufficiali UFC o le emittenti autorizzate.

Come guardare UFC 295: Jiri Prochazka contro Alex Pereira

UFC 290 : Jiri Porchazka vs. Alex Pereira

: Jiri Porchazka vs. Alex Pereira Data : Sabato 11 novembre 2023

: Sabato 11 novembre 2023 Ora : 18 ET

: 18 ET Luogo : Madison Square Garden | New York City, NY

: Madison Square Garden | New York City, NY Canale TV : ESPN + PPV

: ESPN + PPV Statistiche UFC : Prochazka 29-3-1 | Pereira 8-2

: Prochazka 29-3-1 | Pereira 8-2 Quote UFC: Prochazka (+105) | Pereira (-125)

Guarda e trasmetti in streaming UFC 295 Jiri Prochazka vs Alex Pereira Lotta in diretta

Per gli abbonati a ESPN+, UFC 295 è disponibile al prezzo di 80 dollari. Se non siete già abbonati a ESPN+, i nuovi utenti possono abbinare UFC 295 al costo di un abbonamento annuale con uno sconto del 30%, portando il totale a 134,98 dollari. I preliminari di UFC 295 saranno disponibili in streaming senza costi aggiuntivi per gli abbonati a ESPN+. L’abbonamento a ESPN+ parte da 11 dollari al mese e garantisce l’accesso a contenuti esclusivi di ESPN+, tra cui tutti i preliminari di UFC PPV, altri eventi dal vivo, strumenti per i fantasy sport e articoli premium di ESPN+.

ExpressVPN offre “Internet senza frontiere”, il che significa che questo fine settimana potrete sintonizzarvi su un livestream UFC molto più conveniente, invece di pagare il prezzo elevato del PPV. Nel Regno Unito, molti eventi UFC sono trasmessi in diretta su TNT Sports e non richiedono l’acquisto dell’incontro in PPV. Un abbonamento senza contratto a BT TV (che include TNT Sports) costa circa 49 dollari al mese e, abbinato a una VPN, vi consentirà di seguire in livestream l’incontro di sabato su TNT Sports con uno sconto notevole.

La protezione aggiuntiva, la velocità e la gamma di opzioni di localizzazione di ExpressVPN la rendono una scelta eccellente per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a una VPN e che desiderano ampliare le proprie capacità di streaming; inoltre, è la migliore scelta di Endgadget per la migliore VPN per lo streaming. I nuovi utenti possono risparmiare il 35% e ottenere tre mesi aggiuntivi gratuiti sottoscrivendo un abbonamento di 12 mesi a ExpressVPN. Inoltre, il servizio offre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come posso guardare UFC 295 in diretta streaming?

Gli incontri preliminari inizieranno sabato (11 novembre) alle 20.00 ET, e potranno essere seguiti ovunque sia disponibile il canale ESPN o tramite ESPN+. L’incontro principale inizierà alle 22.00 ET e sarà trasmesso esclusivamente su ESPN+ in pay per view. Per vedere l’incontro in diretta senza cavo, è necessario un abbonamento a ESPN+ e poi acquistare l’incontro in PPV.

Avete già un abbonamento a ESPN+? È possibile acquistare l’incontro in PPV accedendo al proprio account e acquistandolo lì al prezzo di 79,99 dollari oppure cliccando qui o sul pulsante sottostante.

Non avete ESPN+? La piattaforma di streaming non prevede una prova gratuita, ma offre una serie di piani economici da personalizzare a proprio piacimento. I piani partono da 10,99 dollari al mese o si può risparmiare oltre il 15% con un abbonamento annuale a 109,99 dollari all’anno. Per una quantità di contenuti tripla, è possibile abbinare Disney+ e Hulu a soli 14,99 dollari al mese. Dopo l’iscrizione è necessario acquistare l’incontro in PPV, che si può fare qui.

Oltre a UFC 295, sarà possibile accedere all’intera libreria di contenuti esclusivi e originali di ESPN+, come le partite in diretta di altri sport, i draft della NFL, i playoff della NFL, le partite della MLB e i video on-demand, oltre all’accesso ai contenuti di quello che in passato era noto come ESPN Insider. Oltre alle partite, ESPN+ offre programmi originali che si possono vedere in streaming on-demand, come i recaps delle partite, le finali NBA e le analisi condotte da Peyton Manning, una versione più breve di NFL Primetime e repliche complete di partite storiche della NFL.

Guarda UFC 295 in diretta streaming negli Stati Uniti

UFC 295 è uno spettacolo in PPV e sarà trasmesso su vari canali di streaming online, tra cui ESPN+ PPV negli Stati Uniti. È necessario pagare l’abbonamento al canale (ESPN+), che costa 9,99 dollari al mese, più 80 dollari per la diretta streaming di UFC 295 su ESPN+. Se si viaggia al di fuori dei luoghi approvati da ESPN+, purtroppo non è possibile accedere al proprio account. Tuttavia, con FastestVPN è possibile accedere al proprio account ESPN da qualsiasi luogo. Ecco i passaggi per guardare UFC 295 su ESPN+ da qualsiasi luogo:

Iscriviti a FastestVPN Installate l’app VPN su qualsiasi dispositivo di streaming Connettersi a un server statunitense Accedere al proprio account ESPN e pagare l’evento Guarda l’UFC in diretta online.

Guarda UFC 295 in diretta streaming in Australia

Per gli appassionati australiani, l’incontro Procházka vs. Pereira può essere trasmesso in streaming su Kayo come evento PPV per 59,95 dollari australiani. Il vantaggio è che non è necessario un abbonamento aggiuntivo, che altrimenti costerebbe 25 dollari al mese. Tuttavia, si noti che Kayo Sports è bloccato a livello regionale. Se desiderate accedervi dall’estero, dovrete connettervi a un server VPN australiano utilizzando FastestVPN.

Guarda UFC 295 in diretta streaming nel Regno Unito

Nel Regno Unito, BT Sport detiene attualmente i diritti di trasmissione degli eventi UFC e il suo servizio online è stato recentemente ribattezzato TNT Sports. Per accedere ai contenuti, è possibile acquistare un pass online su Discovery+ per 29,99 sterline al mese, anche se non è prevista un’opzione di prova gratuita. Se non è disponibile, è possibile ottenere una VPN Discovery Plus per sbloccarlo.

Per coloro che sono interessati a seguire in diretta i preliminari e i primi preliminari, UFC Fight Pass offre questa opzione al prezzo di 6,99 sterline al mese. Tuttavia, si noti che i combattimenti della main card saranno disponibili due giorni dopo sulla piattaforma. È importante ricordare che TNT Sports è disponibile esclusivamente nel Regno Unito. Se attualmente desiderate accedervi all’estero, avrete bisogno di FastestVPN per ottenere un indirizzo IP del Regno Unito.

Anteprima di UFC 295

L’UFC 295 al Madison Square Garden di New York avrà come protagonisti due incontri per il titolo.

Il programma prevede un incontro per il titolo vacante dei pesi massimi leggeri, con l’ex campione Jiri Prochazka che affronta l’ex detentore del titolo dei pesi medi Alex Pereira. Prochazka combatte per la prima volta dopo l’infortunio che lo ha costretto a rinunciare alla cintura. Pereira, invece, punta a vincere il suo secondo titolo UFC dopo essersi ripreso dalla sconfitta per stop contro Israel Adesanya con una vittoria per decisione contro l’ex campione delle 205 libbre Jan Blachowicz all’inizio di quest’anno. Nel co-main event, Sergei Pavlovich e Tom Aspinall combattono per il titolo ad interim dei pesi massimi.

Jon Jones avrebbe dovuto difendere la corona dei pesi massimi contro Stipe Miocic, ma l’incontro è stato annullato a causa di un infortunio del campione. Per colmare il vuoto, l’UFC ha annunciato che la corona ad interim sarebbe stata messa in palio a New York, con Aspinall che avrebbe cercato di diventare il terzo lottatore britannico a vincere un titolo UFC.

Scheda principale di UFC 295 (ESPN+ PPV 10 P.M. ET)

Jiri Prochazka vs. Alex Pereira

Sergei Pavlovich contro Tom Aspinall

Jessica Andrade vs. Mackenzie Dern

Pat Sabatini contro Diego Lopes

Matt Frevola contro Benoit Saint-Denis

Scheda preliminare televisiva di UFC 295 (ESPN/ESPN+, 8 P.M. ET)

Joshua Van contro Kevin Borjas

Jared Gordon contro Mark Madsen

Dennis Buzukja contro Jamall Emmers

Nazim Sadykhov vs. Viacheslav Borshchev

Scheda preliminare di UFC 295 (UFC Fight Pass/ESPN+, 6 P.M. ET)

Tabatha Ricci contro Lupita Godinez

Kyung Ho Kang contro John Castaneda

Steve Erceg contro Alessandro Costa

