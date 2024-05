Udinese-Napoli: dove vedere la partita?

Sè finalmente arrivati al match che chiude il lungo weekend. Scopriamo dove vedere Udinese-Napoli

I diritti tv sono ormai diventati un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò mette in mostra un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma evidenzia un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare tutte le informazioni utili sulle gare in programma. Questo articolo ha dunque uno scopo preciso, spiegando dove vedere Udinese-Napoli e scoprendo chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 35 mostrerà dunque una gara particolare, visto che entrambe necessitano di fare punti.

Dove vedere Udinese-Napoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In terzultima posizione con 29 punti, l’Udinese ha estremo bisogno di salvarsi, dato che la salvezza risulta sempre più distante. Appena due pareggi al fronte di tre sconfitte nelle ultime cinque. Il Napoli, al nono posto con 50 punti, non se la passa affatto meglio, con la zona Europa ormai apparentemente lontana. Scopriamo allora dove poter vedere Udinese-Napoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è guadagnato un importante spazio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale soltanto DAZN riesce a garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due soluzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi simultaneamente. Occorrerà eseguire alcune operazioni, per poi cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte è del tutto differente. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che conta la totalità del calendario. A ciò si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli impegni di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali Tennis, Golf, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, basteranno pochi passaggi e cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messo in archivio il discorso piattaforme, si giunge allo snodo principale: Udinese-Napoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN, terreno di gioco lo Stadio Friuli di Udine. Si ricorda di munirsi di una VPN per non subire le insidie di internet.

Udinese-Napoli, probabili formazioni

I friulani puntano alla salvezza, i campani stanno cercando di aggiustare una stagione davvero deludente.

Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra, Lucca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Ngonge.

Chi delle due si prenderà i punti con la forza? Diteci la vostra e continuate a rimanere aggiornati sulle news del mondo social e web seguendo tuttotek.it.