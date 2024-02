Udinese-Monza: dove vedere la partita?

Il weekend sta per cominciare ed ecco che si presenta un’altra gara: Udinese-Monza! Ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme grazie a questo articolo

I diritti televisivi sono diventati parte integrante nel mondo del calcio, tanto che ogni compagine gode di introiti e sponsorizzazioni. Non è da meno la Serie A, che si ritrova scorporata tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività per questa stagione. Se ciò rappresenta un vantaggio, dall’altra parte per utenti e tifosi questo sembra essere un problema. Si ritrovano infatti costretti a cercare informazioni e dettagli per visionare i match. L’articolo in questione ha dunque un preciso obiettivo: spiegare dove poter vedere Udinese-Monza e chi giocherà (verosimilmente) dal primo minuto.

Si tratta di due club che hanno lo stesso obiettivo, ovvero la salvezza. I friulani vegetano nella cosiddetta zona grigia, ma stanno rischiando un po’ troppo. I brianzoli sono tornati a sorridere e il progetto appare concreto.

Dove vedere Udinese-Monza: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In ottica Serie A, ecco che la giornata 23 mostra un altro scontro diretto: da un lato l’Udinese e dall’altro il Monza. Il club friulano è al 17esimo posto con 18 punti, con uno score negativo: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La compagine brianzola è invece in 12esima posizione con 28 punti, arrivando da due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un netto distacco tra la due, ma questo non garantisce una gara impari. Andiamo a scoprire dove vedere Udinese-Monza, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da pochi anni, si presenta come una realtà già ben costruita, nonostante i “pochi anni di vita”. Attualmente soltanto DAZN riesce a offrire l’intero palinsesto della Serie A, arricchito dalle gare di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di poter scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard e il pacchetto plus. Il primo ha un costo di 30,99 € e il secondo ha un costo di 45,99 €, con la possibilità di poter utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Per decidere la soluzione migliore, basterà cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Per ciò che concerne Sky, il discorso è totalmente diverso. La società è ben più affermata, dato che da anni offre innumerevoli servizi. L’offerta sul pacchetto sportivo è molto valida: tre le gare di Serie A per ogni giornata, in più anche i match di calcio femminile e gli incontri dei club esteri. A ciò si aggiungono tutti gli impegni di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Ad arricchire il calendario anche NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, basterà cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiudendo la questione piattaforme, eccoci giunto al momento cruciale: Udinese-Monza sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scenderà in campo Sabato 3 Febbraio alle ore 15:00, teatro dell’incontro il Bluenergy Stadium di Udine. Ricordiamo l’importanza di avere una VPN per viaggiare in sicurezza su internet.

Mancano poco più di 24 ore, mettetevi comodi e gustatevi il match. In alternativa si potrà scaricare l’app sul proprio dispositivo.

Udinese-Monza, probabili formazioni

Cioffi contro Palladino: due buoni tecnici che hanno bisogno di tempo e fiducia.

Di seguito le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota.

Chi riuscirà ad avere la meglio tra le due squadre? Dateci il vostro parere! Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web.