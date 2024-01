Udinese-Lazio: dove vedere la partita?

Il fine settimana è ormai ad un passo, così come gli incontri di Serie A. Ci si domanda infatti dove vedere Udinese-Lazio. Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo

I diritti tv sono ormai all’ordine del giorno per quanto riguarda le squadre di calcio e le loro programmazioni. Il palinsesto della massima divisione di calcio italiano si suddivide infatti tra Sky e DAZN, non permettendo così ai tifosi di avere una chiara linea su dove poter assistere le partite della loro squadra preferita. Questo problema si riversa dunque sugli utenti, che si trovano “costretti” a informarsi per tempo e trovare una soluzione. Pertanto questo articolo ha il desiderio di dare una risposta concreta a tutti gli interessati, in modo da poter sapere dove vedere Udinese-Lazio, partita valida per la 19esima giornata.

Il girone di andata è sul punto di chiudersi e per entrambe le compagini è fondamentale concluderlo al meglio. I friulani sono, come sempre, discontinui, i biancocelesti hanno messo in archivio un pessimo rendimento.

Dove vedere Udinese-Lazio: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Se da un lato c’è l’Udinese, che può chiedere soltanto la permanenza in Serie A, dall’altro lato c’è la Lazio, lontana – per punti e poisizione – dalla zona Europa. Infatti il rendimento dei ragazzi di Sarri sta deludendo le aspettative e serve una svolta immediata. La prima domanda che i tifosi di queste due squadre si stanno facendo è però la medesima: dove vedere la partita Udinese-Lazio, se su Sky o su DAZN.

Quest’ultima società è stata fondata da pochi anni a Londra, ma ha già preso una buona posizione nel mondo del “calcio” e ha scalato velocemente le varie gerarchie. Infatti è proprio DAZN a poter vantare l’esclusività di tutto il calendario di Serie A. Il pacchetto offre anche le gare di Serie B e UFC e PFC, dando la possibilità di scegliere tra il “formato” standard e quello plus, che garantisce la visione – in contemporanea – di due dispositivi anziché uno. A variare è chiaramente anche il costo, per il primo si parla di 30,99 € e di 45,99 € per il secondo. Per dare uno sguardo al sito e aderire ad una delle offerte, basterà recarsi sul link diretto.

Parlando invece di Sky, il quadro cambia. La piattaforma, già più conosciuta, si occupa di fornire soltanto 3 partite a giornata di Serie A, seppur il ventaglio sportivo si riveli molto ampio. Continuando la tematica calcio, la piattaforma offre le partite di calcio femminile, gli incontri delle competizioni europee come Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League, in aggiunta alcune sfide di squadre estere. Ampliando il pacchetto, ci sono anche NBA, tornei di Tennis, MotoGP e Formula 1. Il costo dell’abbonamento è di 14,99 € al mese richiamando direttamente il link di NOWTV.

Conclusa la parentesi piattaforme, eccoci giunti alla risposta decisiva: Udinese-Lazio potrà essere vista soltanto su DAZN, poiché Sky non ne ha il “diritto”. La sfida verrà disputata Domenica 7 Gennaio alle ore 15, teatro dell’incontro il Bluenergy Stadium di Udine. Si ricorda sempre di utilizzare una VPN per sentirsi sicuri e protetti durante il proprio viaggio su internet.

Essendo così tutto pronto, basterà aspettare il fischio di inizio, sedersi comodamente sul divano e accendere la tv. In alternativa si potrà utilizzare un dispositivo, sarà necessario soltanto scaricare l’app e fare l’accesso.

Udinese-Lazio, probabili formazioni

La vittoria è la necessità di entrambe le squadre, guidate rispettivamente da Cioffi e Sarri. Un pareggio comporterebbe una smorfia sul volto di tutti e due gli allenatori, che stanno così valutando i giusti calciatori da schierare.

Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

Chi riuscirà a portare a casa l’obiettivo? In attesa di scoprirlo, aspettiamo i vostri pareri. Per rimanere costantemente aggiornate sulle news del mondo social e web continuate a seguirci su tuttotek.it!