Twitch: storie disponibili col nuovo aggiornamento

Twitch annuncia la nuova sezione storie per gli streamer e gli utenti della piattaforma

Annunciata al TwitchCon di Parigi, la nuova sezione dedicata alle storie funzionerà esattamente come i social network. Questa feature permetterà ai content creator di restare in contatto con le loro community anche quando non sono in diretta live. La nuova sezione dedicata alle storie di Twitch apparirà in alto alla pagina Segui. Al momento creare storie sarà possibile solo per gli streamer e affiliati che hanno fatto una live in streaming almeno una volta negli ultimi 30 giorni.

Twitch: cosa sarà possibile fare con le storie

Nelle storie si possono pubblicare immagini, clip video tagliate dalle live, storie con testo, emoji del canale e i background. Una volta pubblicate, svaniranno dopo 48 ore, con ovviamente una notifica che avviserà tutti i followers dello streamer che è stato pubblicato un nuovo post. In più, gli streamer con almeno 30 iscritti (incluse le sub regalate), potranno pubblicare storie riservate solo agli abbonati al canale, un incentivo in più per convincere gli utenti ad iscriversi. Twitch ha specificato che le storie avranno le stesse linee guida degli altri contenuti presenti sulla piattaforma per assicurare la sicurezza. Le storie che non rispettano le linee guida saranno segnalate. Alle storie si aggiungeranno anche altre features, come la possibilità di taggare qualcuno, fare dei sondaggi, caricare video ed editare le clip. Le storie saranno mostrate nella sezione Descovery Feed dell’app, annunciato sempre al TwitchCon di Parigi ed include clip di streamer suggeriti. Con queste novità, Twitch sta diventando sempre più abbordabile sui dispositivi mobile, ma non sarà totalmente un social. Il product manager Jeremy Forrester ha rivelato:

Non vogliamo competere con TikTok, non vogliamo renderla un social dove scorrere i feed per un’ora al giorno. Vogliamo solo dare la possibilità di creare contenuti in formato shorts, in modo da aiutare gli streamer a far crescere le loro community. Per noi il livestream sarà sempre il cuore pulsante di Twitch. Molti streamer devono invitare i loro followers a seguirli anche su altre piattaforme in modo tale da rimanere in contatto, forniremo una soluzione più efficace. Ma non è un modo per competere con Instagram sulle storie o con TikTok sugli shorts, vogliamo solo aiutare le community a crescere.

La piattaforma nell’annata 2023 ha riscontrato problemi di fiducia nei confronti degli streamer e degli utenti, motivo per cui deve lavorare sodo per riottenerla. Restate aggiornati su tuttotek.it su Twitch e altri social.