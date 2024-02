Torino-Salernitana: dove vedere la partita?

Il lunch match della Domenica di calcio presenta uno scontro interessante, ovvero Torino-Salernitana: ma dove vedere la partita? Scopriamolo in questo articolo

I diritti tv sono diventati parte integrante di un calcio che ormai è completamente mutato, con nuove regole, innovazione tecnologiche e numerose novità. La Serie A è dunque suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Se ciò rappresenta un vantaggio per le società, lo stesso non si può dire per utenti e tifosi, i quali si ritrovano a cercare diverse informazioni per ricevere tutti i dettagli utili. Questo articolo ha dunque uno scopo ben preciso: spiegare dove poter vedere Torino-Salernitana e scoprire chi scenderà in campo.

La giornata 23 di Serie A mostra così un interessante lunch match, quello tra Torino e Salernitana. I granata per affermarsi tra le migliori 10, gli amaranto per abbandonare il fondo della classifica.

Dove vedere Torino-Salernitana: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Decimo posto in classifica con 31 punti per un Torino che sembra poter fare di più, ma non avere la giusta concentrazione per farlo. Attualmente la zona Europa dista pochi punti e crederci sarebbe doveroso, poiché si tratterebbe di uno stimolo che porterebbe la squadra a crescere mentalmente. La Salernitana è invece ultima in classifica con 12 punti, ben 5 lunghezze dala penultima (l’Empoli). I ragazzi di Filippo Inzaghi necessitano quindi di punti, sebbene l’incubo retrocessione si trasformi sempre più in realtà. Andiamo a scoprire dove vedere Torino-Salernitana, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da poco, si è guadagnata un posto di rilievo all’interno del mondo calcistico (e non solo). In questo momento – e per questa stagione – è proprio DAZN a poter vantare la piena esclusività del pacchetto di Serie A, permettendo così la visione di ogni gara, dalla prima all’ultima. Il servizio offre anche le sfide di Serie B e si arricchisce con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento a cadenza mensile garantisce due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 €, oppure il pacchetto plus al costo di 45,99 €, dando modo di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Per scegliere la soluzione più adatta, basterà cliccare sul link diretto che rimanda al sito.

Per ciò che concerne Sky, le cose sono diverse. Il servizio offerto è – in generale – molto ampio. Soffermandosi sul pacchetto sportivo, la piattaforma offre la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata, le sfide di calcio femminile e gli incontri dei club esteri. A questo si aggiungono le partite di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il tutto si impreziosisce con altre discipline come NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, con il link che riporta direttamente a NOWTV.

Archiviata la questione piattaforme, arriviamo al nocciolo della questione: Torino-Salernitana sarà trasmessa anche su Sky. Si scenderà in campo Domenica 4 Febbraio alle ore 12:30, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico Grande Torino della medesima città. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN che ci protegge durante la navigazione su internet.

Mancano poco più di 24 ore, accomodatevi sul divano in attesa che tutto cominci. In alternativa occorrerà scaricare l’app ed effettuare il login.

Torino-Salernitana, probabili formazioni

Ivan Juric sfida Filippo Inzaghi: due tipologie diverse di intendere il calcio, ma medesima necessità.

Di seguito le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Pierozzi, Pasalidis, Pirola, Bradaric; Kastanos, Maggiore, Basic; Candreva, Simy, Tchaouna.

Quale delle due squadre potrà avere la meglio? Dateci un vostro parere. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!