Torino-Napoli: dove vedere la partita?

Si respira aria di calcio grazie ai moltissimi incontri. Tra questi figura Torino-Napoli, anche se ci si domanda dove vedere la partita. Andiamo a scoprirlo, passo per passo, all’interno di questo articolo

Ormai un punto fisso quando si parla di calcio, i diritti tv si dividono la programmazione delle varie partite di Serie A. Tra DAZN e Sky si assiste ad una vera e propria scorporazione che non permette a tifosi e utenti di avere un quadro ben chiaro di dove le squadre giocheranno. Per questo motivo l’articolo in questione vuole davvero una risposta concreta su dove poter vedere Torino-Napoli, sfida da non sottovalutare per entrambe. I piemontesi giocano in maniera ruvida, i partenopei sembrano essere entrati in un tunnel senza fine.

Il girone di andata è sul punto di concludersi e per entrambe le squadre questa è un’occasione per terminare al meglio la prima fase di stagione ed aprire in positivo il nuovo anno.

Dove vedere Torino-Napoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Le ambizioni diverse, ma l’obiettivo rimane lo stesso. Il Torino non vuole regalare punti, ma sembra potersi “accontentare” (ancora una volta) della cosiddetta zona grigia, senza sbavature. Il Napoli è un’altra realtà rispetto a quella di qualche mese precedente. Moltissime le occasioni perse e tanti gli interrogativi. Vincere è fondamentale. Pertanto la partita risulta molto interessante e ci si domanda dove vedere Torino-Napoli, tra Sky e DAZN.

La seconda piattaforma citata è una società fondata a Londra da pochi anni, ma ha già fatto il suo corpo nel mondo del calcio. Allo stato attuale è proprio DAZN a possedere la piena esclusività del pacchetto di Serie A, permettendo ai propri abbonati di assistere ad ogni partita. Oltre alla massima serie il ventaglio offre la Serie B e UFC e PFC. Le possibilità di abbonamento richiamano due opzioni: piano standard con una cifra pari a 30,99 € e piano plus al costo di 45,99 €, con la possibilità di usufruire del prodotto da due dispositivi contemporaneamente. . Per valutare quale sia l’offerta migliore, basterà recarsi sul link diretto del sito.

Per Sky le offerte e le opzioni sono differenti. La piattaforma ben più conosciuta presenta un ventaglio sportivo davvero ampio, partendo dal calcio con tre gare di Serie A. Insieme ad esse offre partite di calcio femminile, match di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League, oltre ad alcuni incontri di squadre estere. A queste competizioni si aggiungono tornei di Tennis, NBA, MotoGP e Formula 1. Il costo del servizio è pari a 14,99 € mensili, collegandosi direttamente al link di NOWTV.

Tralsciando questa parentesi, tiriamo le somme sulla partita in questione: Torino-Napoli potrà essere vista su Sky (oltre che su DAZN) ed è in programma per Domenica 7 Gennaio alle ore 15, terreno di gioco lo Stadio Olimpico Grande Torino. Si rammenda di usare sempre una VPN per navigare in maniera sicura e tranquilla, proteggendosi dai vari pericoli di internet.

Essendo tutto pronto, non ci resterà altro che aspettare il fischio iniziale e godersi il match comodamente seduti sul divano. In alternativa potrà essere utilizzata anche l’app, basterà scaricarla ed effettuare il login.

Torino-Napoli, probabili formazioni

Due squadre diverse che puntano allo stesso obiettivo. Pochissime le cose in comune, ad avvicinare Juric e Mazzarri è la voglia di non lasciare nulla al caso.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Chi avrà la meglio sull’avversaria? In attesa del risultato, ci aspettiamo la vostra opinione. Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati su ogn notizia del mondo web e social.