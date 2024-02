Torino-Lecce: dove vedere la partita?

Si riparte con il campionato. Ad aprire il weekend c’è Torino-Lecce: ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti televisivi sono oramai parte integrante del mondo del calcio, sempre più “compromesso” dal nuovo sistema tecnologico. La Serie A si ritrova infatti suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultimo che ne detiene la piena esclusività. Se questo rappresenta un vantaggio per le varie società, lo stesso non si può dire per i diretti interessati. I tifosi infatti si trovano costretti a cercare numerose informazioni, per conoscere ogni minimo dettaglio. L’articolo in questione vuole dunque dare delle risposte ben precise: dove vedere Torino-Lecce e quali saranno i protagonisti.

La giornata 25 si apre così con un anticipo che potrebbe rivelarsi interessante, poiché vede confrontarsi due squadre combattive e pronte a strappare la vittoria a morsi.

Dove vedere Torino-Lecce: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Decimo in classifica, il Torino arriva da uno score positivo, fatto di una vittoria e due pareggi. A quota 33 punti la salvezza è ormai in archivio e il sogno Europa appare leggermente più complesso, viste le tante squadre in corsa. In tredicesima posizione con 24 punti, il Lecce arriva da 4 sconfitte e un solo successo, frutto di un rendimento altalenante. Scopriamo dunque dove poter vedere Torino-Lecce, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da pochi anni, si è poco alla volta ritagliata uno spazio di rilievo all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può offrire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le partite di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile offre due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette di utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Sarà necessario semplicemente cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Passando a Sky, il palinsesto delle offerte si presenta del tutto differente. Il servizio garantisce la visione di tre sfide di Serie A per ogni giornata, dando però altre soluzioni, ovvero i match di calcio femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli appuntamenti di caratura europea, ovvero quelli di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sport, rispettivamente NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviata la questione piattaforme, scopriamo finalmente la risposta: Torino-Lecce sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Venerdì 16 Febbraio alle ore 19:00, terreno di gioco lo Stadio Olimpico Grande Torino. Ricordiamo l’importanza di una VPN per la navigazione su internet.

Torino-Lecce, probabili formazioni

Ivan Juric contro Roberto D’Aversa, idee e percorsi diversi, eppure lo stesso obiettivo.

Di seguito le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Una delle due potrà prendere il sopravvento sull’altra? Dateci il vostro parere. Intanto continuate a seguire tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web.