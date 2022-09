In corso una speciale offerta per quanto riguarda DAZN! 6 mesi a 24,99 Euro invece di 29,99 Euro, ma dovete affrettarvi! Ecco i dettagli

Come possiamo apprendere dalle pagine ufficiali di DAZN, è in corso un interessante offerta che potrete attivare per i vostri abbonamenti. L’offerta in arrivo infatti riguarda tutti i clienti paganti con carta di credito, carta di debito o PayPal.

Da oggi, giovedì 29 settembre, fino a domenica 2 ottobre 2022, chi attiva l’abbonamento tramite il sito ufficiale di DAZN, attenzione non tramite l’applicazione, il costo del pacchetto Standard scende a 24,99 euro al mese per sei mesi anziché 29,99 euro al mese. Quando terminerà il periodo promozionale l’abbonamento si rinnoverà autonomamente, sempre al costo di 29,99 euro al mese. Ma potrete disdire anche prima volendo. Ovviamente deciderete di disdire l’abbonamento, dunque da DAZN Standard a DAZN Plus, perderete i vantaggi della promozione, in quanto è solo riferita a DAZN Standard.

L’offerta è valida esclusivamente per DAZN Standard come detto, il piano d’abbonamento “base” che garantisce, in ogni caso, l’accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma. Salta invece a 39,99 euro, in caso di passaggio a DAZN Plus, che permette la “doppia utenza” con l’accesso al servizio da due dispositivi che utilizzano una diversa connessione.

Super offerta DAZN: 6 mesi a 24,99€ invece di 29,99€!

Ecco la lista dei dispositivi compatibili;

Amazon Fire TV Stick di qualsiasi tipologia.

Google Chromecast: attraverso l’apposita app per smartphone, tablet o browser per computer.

Apple TV sia HD che 4K.

Smart TV: TV Samsung Tizen (dai modelli 2015 in poi), TV LG WebOS, Smart TV Panasonic, Smart TV Hisense, Smart TV Sony con

Android TV e altri televisori con Android TV.

TIM BOX

Console per videogiochi: PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X.

PC Windows e Mac: attraverso uno dei browser Web supportati come Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari.

Smartphone e tablet Android equipaggiati con Android 4.4 o successivi.

iPhone e iPad ovvero iPhone 5 e successivi, iPad 2 e successivi e iPod Touch di 5ª generazione e successivi. È richiesta una versione di iOS pari o successiva alla 9.

Tablet Kindle Fire: Fire 7" (dal modello 2015), Fire HD 6", Fire HD 7", Fire HD 8", Fire HD 10" e Fire HDX 8.9".

