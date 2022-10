Stanchi dei soliti siti di scommesse? Ecco come rimanere aggiornati

Volete rimanere aggiornati sugli ultimi siti di scommesse che vengono aperti? Ecco la soluzione adatta a voi!

Il business delle scommesse online è molto redditizio ed in forte espansione. Nel 2020 il settore delle scommesse sportive nel nostro paese ha fatturato ben 997,7 milioni di euro e il trend è in continua crescita! Ecco perchè nascono di continuo nuovi siti e portali. Talmente tanti che è difficile tenere il passo. newbettingsites.uk ci viene in soccorso grazie al suo ottimo servizio di aggregazione.

Come tener traccia dei nuovi siti di scommesse

I siti di scommesse appena aperti sono quelli che offrono piani e promozioni più convenienti per attirare nuovi utenti in fretta. Ecco perché è interessante rimanere aggiornati riguardo ai nuovi siti aperti di recente. Se volete rimanere sempre aggiornati sui nuovi siti web, potete consultare il sito web newbettingsites.uk.

I servizi offerti

Non si tratta di un semplice aggregatore che offre una lista cronologica dei nuovi siti di scommesse. Il materiale è ben dettagliato e organizzato in modo eccellente. Ad esempio c’è anche un servizio di rating dei siti web. Questo è particolarmente utile perché per i siti aperti di recente in genere è molto faticoso. Per questo motivo il servizio è utilissimo. Il rating dipende da 5 diverse fonti: Good Bookmaker Review, Bookmakers Review, SBR, WOSB e Top 100 Bookmaker. Anche gli utenti possono fornire il loro feedback per rendere la valutazione il più accurata possibile.

Inoltre, per supportarci ulteriormente nella scelta, vengono notificate le principali promozioni attive come i bonus di benvenuto che possono aiutarci a fare la scelta più redditizia. Ovviamente i vari casinò online segnalati sono tutti stati autorizzati dalle autorità competenti.

