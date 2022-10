Siti di scommesse: come rimanere aggiornati su offerte e bonus

Se volete rimanere sempre aggiornati su offerte e bonus dei siti di scommesse, vi insegneremo un trucco molto efficacie!

Per chi frequenta siti di scommesse e casinò online non sarà una novità: molti siti offrono spesso bonus e offerte promozionali – soprattutto i neonati – che permettono di aumentare le probabilità di vincita oppure avere del credito in regalo. Sfruttare queste opportunità può essere davvero un ottima opportunità per giocare a costo zero o quasi. Il problema è che questo offerte sono imprevedibili e limitate nel tempo quindi bisognerebbe tener d’occhio tutti i siti di scommesse oppure iscriversi a tediose newsletter. Ma forse c’è una soluzione: newbettingoffers.co.uk.

Rimanere aggiornati su promozioni nei siti di scommesse

Il funzionamento di newbettingoffers.uk è semplicissimo. Funziona come una sorta di aggregatore. In sostanza questo sito web raccoglie tutte le offerte e i bonus attivi nei siti di scommesse. Tutte le offerte vengono presentate seguendo lo stesso schema in modo da facilitare il confronto.

Per ogni promozione viene indicata l’entità e la durata del bonus, con gli eventuali codici da inserire. Vengono in oltre fornite informazioni aggiuntive, come particolari regole o restrizioni geografiche.

Altri servizi

Il sito è particolarmente attento ai bonus di benvenuto. Infatti sono proprio questi ultimi che offrono le promozioni più vantaggiose con lo scopo attirare nuovi clienti in fretta. Vengono anche segnalate altre promozioni come codici promozionali o cash back. Quindi se volete rimanere sempre aggiornati sui nuovi siti web, potete consultare il sito web.

Tra l’altro c’è anche un servizio di rating dei siti web. Questo è particolarmente utile perché per i siti aperti di recente in genere è molto faticoso. Per questo motivo il servizo è utilissimo. Il rating dipende da 5 diverse fonti: Good Bookmaker Review, Bookmakers Review, SBR, WOSB e Top 100 Bookmaker. Anche gli utenti possono fornire il loro feedback per rendere la valutazione il più accurata possibile.

