Shadow: sbarcano in Italia i servizi di cloud computing per giocatori

Shadow ha annunciato l’arrivo dei suoi servizi di cloud computing, pensati per giocatori e non solo, in Italia. Scopriamo insieme questo servizio

I servizi cloud hanno preso sempre più spazio nel corso di questi anni. Da semplici storage per salvare i nostri ricordi più importanti o dei file di lavoro da poter aprire in qualsiasi luogo, si sono evoluti nel corso del tempo. Basta pensare ai vari Google Stadia, Amazon Luna o Nvidia GeForce Now (senza contare l’Xbox Game Pass e il nuovo PlayStation Plus) che ci permettono di giocare ovunque senza bisogno di console ingombranti da portarsi dietro ogni volta.

In questo senso si è mossa Shadow, realizzando un servizio di cloud computing pensato interamente per i videogiocatori da PC e non solo che da poco è accessibile anche in Italia, Svezia e Danimarca. Vediamo più nel dettaglio l’offerta della società fondata nell’ormai lontano 2015.

Tutto quello che dobbiamo sapere sui servizi di cloud computing di Shadow

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questo servizio è molto differente da Google Stadia e company. Se quelli sono incentrati unicamente sul gaming, Shadow è molto di più. Grazie a questo servizio sarà infatti possibile, tramite una quota ad abbonamento mensile, ottenere l’accesso a un PC da gioco in un data center. Sarà quindi possibile connettersi tramite computer, smartphone, tablet o smart TV e giocare con la potenza di un computer da gaming.

Lo scopo della società è quindi quello di “liberare” i giocatori dai vincoli hardware che limitano le loro macchine e permettere di godere dei più recenti giochi tripla A anche su PC ormai datati e non più performanti. Il rinnovato servizio di abbonamento presenta un piano aggiornato. Mentre il prezzo di partenza rimane di 29,99 euro al mese, l’azienda offre ora il nuovissimo Power Upgrade, a ulteriori 14,99 euro. Quest’ultimo comprende un PC con le seguenti specifiche tecniche:

Una CPU AMD EPYC 7543P con 4 core and 8 thread

con 4 core and 8 thread La potenza di una GPU di fascia alta che varia da: NVIDIA GeForce RTX 3070 Schede grafiche NVIDIA equivalenti pensate su misura per i professionisti Le ultime GPU AMD basate su RDNA 2 , inclusa AMD Radeon PRO V620 progettata per il cloud computing e i giochi

RAM da 16 GB

Ovviamente questi PC potranno essere sfruttati anche per lavorare, in quanto possono utilizzare software “più impegnativi” in fatto di consumo risorse hardware. Inoltre i primissimi clienti che si abboneranno a Shadow PC in Italia, Danimarca e Svezia beneficeranno di uno sconto Early Birds. Tale sconto, disponibile in quantità molto limitate, non sarà a tempo e rimarrà attivo per tutta la durata dell’abbonamento fino alla sua disdetta. L’ammontare è pari a 5 euro al mese.

Il Power Upgrade verrà distribuito lotti periodici, ma non verrà messo in atto nessun sistema di coda: l’Upgrade apparirà semplicemente disponibile (o non disponibile) sul sito web SHADOW a seconda dello stato corrente di ogni nazione. Una bella idea quella della società che sicuramente potrebbe rivoluzionare il mondo del gaming e non solo. Voi cosa ne pensate di questo servizio? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale. Se non volete perdere ulteriori news relative all’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!