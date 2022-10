Shadow: disponibile il Power Upgrade per il cloud gaming

Il Power Upgrade di Shadow, che fornisce una configurazione da gaming perfetta, è finalmente disponibile anche per gli utenti italiani

È passato ormai un mese da quando il servizio cloud di Shadows è stato lanciato in Italia. Nel nostro articolo vi spiegavamo brevemente in cosa consisteva Shadow e ne descrivevamo i prezzi, accennando a quella che era la configurazione prevista per il Power Upgrade. Finalmente adesso anche gli utenti italiani possono accedere a questa versione e possono usufruire di una macchina da remoto che possa eguagliare la potenza dei più recenti PC. Ma andiamo con ordine e andiamo a vedere in cosa consiste questo aggiornamento e come ottenerlo.

Tutto quello che dobbiamo sapere sul Power Upgrade di Shadow

Questo upgrade aiuterà Shadow a democratizzare l’accesso a un PC potente per il maggior numero di persone possibile, tramite il cloud, senza dover acquistare un nuovo dispositivo fisico. Ammettiamolo, i prezzi per concedersi anche un PC da gaming di fascia bassa non sono proprio alla portata di tutti. Spesso dobbiamo scendere a compromessi fra una resa grafica migliore o una velocità di calcolo maggiore.

La società ha pensato a queste esigenze e tramite il Power Upgrade vuole fornire agli utenti una macchina virtuale pensata appositamente per il gaming e non solo. Attualmente questo upgrade prevede quest’unica configurazione:

Una CPU AMD EPYC 7543P con 4 core e 8 thread

con 4 core e 8 thread La potenza di una GPU di fascia alta, con una NVIDIA RTX A4500 (una scheda grafica del livello della NVIDIA GeForce RTX 3070 pensata per i professionisti)

(una scheda grafica del livello della NVIDIA GeForce RTX 3070 pensata per i professionisti) 16 GB di RAM

Connessione fibra 1 Gbps embedded

Ovviamente in un futuro non molto lontano, la società ha intenzione di fornire migliorie a questo servizio, grazie alla futura presenza di diverse GPU Nvidia e AMD. Attualmente il pacchetto è disponibile per 14,99 € al mese, oltre al canone mensile dell’offerta base di 29,99 €. Gli utenti possono anche aggiungere opzioni di storage extra, facilmente aggiornabili fino a 5 TB, ovviamente pagando un piccolo extra. Si parte dunque da un prezzo base di circa 45 € mensili.

Tuttavia, almeno in un primo momento, gli slot utenti saranno alquanto limitati. Se non riuscirete ad usufruire dell’upgrade fin da subito però non demoralizzatevi. Shadow rilascerà, a partire da novembre e poi con cadenza periodica, ulteriori slot per accontentare tutti i suoi utenti. Per maggiori dettagli potete consultare il sito ufficiale. Cosa ne pensate di questo servizio e del pacchetto Power che è stato appena rilasciato? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news dall’universo videoludico e dal web in generale, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!