Salernitana-Juventus: dove vedere la partita?

Anche la Domenica regala confronti di Serie A molto interessanti. Tra questi c’è anche Salernitana-Juventus, scopriamo insieme dove vedere questa partita. Si tratta di un match che potrebbe mostrare altre emozioni dopo la Coppa Italia

I diritti televisivi fanno parte del mondo del calcio e, mai come quest’anno, evidenziano una programmazione ben definita. A garantire la visione delle gare di Serie A ci sono ben due piattaforme, ovvero Sky e DAZN. La prima ne offre appena tre a giornata, la seconda l’intero palinsesto. Questa suddivisione non gioca però un ruolo favorevole nei confronti dei tanti tifosi che, desiderosi di seguire la gara, si ritrovano a costretti a cercare tutte le informazioni e capire dove si potrà vedere la partita. Proprio per questo l’articolo vuole dare una risposta a questo interrogativo.

La sfida è valida per la 19esima giornata di Serie A che chiuderà il girone di andata. I bianconeri sono secondi e inseguono l’Inter, i campani ultimi in classifica. Le due compagini si sono affrontate qualche giorno fa in Coppa Italia, dove la Vecchia Signora ha completamente annientato (per 6-1) gli amaranto.

Dove vedere Salernitana-Juventus: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Non c’è dubbio che la forza delle due squadre sia nettamente diversa, con la Salernitana che spera nella salvezza, la Juventus punta a coppa e campionato e sta lanciando moltissimi giovani. Perciò Salernitana-Juventus è una sfida da non lasciare al caso. I tifosi delle due realtà si domandano però dove poter vedere la partita, se su Sky o DAZN, così da assistere a 90 minuti intensi e vivaci.

La prima piattaforma citata, ovvero Sky, si presenta come una società che permette di usufruire di un servizio completo, tra intrattenimento, film, documentari e via dicendo. Tra i punti forti c’è il pacchetto sportivo, che offre tre partite di Serie A per ogni giornata, l’intero percorso di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Insieme a queste ci sono anche il campionato femminile e le gare delle squadre estere. Uscendo al ramo “calcio”, si contano molte altre attività quali NBA, Tennis, Formula 1 e MotoGP. Il costo del servizio è di 14,99 € al mese e per abbonarsi basta recarsi su NOWTV attraverso il link di riferimento.

Per quanto riguarda DAZN, le cose cambiano. La recente società fondata a Londra offre l’intero ventaglio del campionato italiano e, con esso, la Serie B e UFC e PFC. Il servizio permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard, che ha un costo di 30,99 €, e il pacchetto plus, con un costo di 45,99 €, il quale permette di utilizzare la piattaforma con due dispositivi in contemporanea. Anche in questo caso si può decidere la migliore soluzione attraverso il link diretto.

Chiudendo la parentesi piattaforme, si passa a quello che è il fulcro dell’intero articolo, ovvero dove vedere Salernitana-Juventus, partita che verrà trasmessa esclusivamente su DAZN. Le due squadre scenderanno in campo Domenica 7 Gennaio alle ore 18, teatro dell’incontro lo Stadio Arechi di Salerno. Ricordiamo che è sempre conveniente utilizzare una VPN per proteggersi da ogni pericolo del web.

Tutto appare pronto, quindi non resta altro che accomodarsi sul divano e accendere la televisione. In altrernativa basterà scaricare l’app ed effettuare il login dal proprio dispositivo.

Salernitana-Juventus, probabili formazioni

Da un lato Filippo Inzaghi e dall’altro Massimiliano Allegri, un altro confronto dopo la Coppa Italia. Qualcosa dovrà cambiare per non emulare il medesimo esito.

Di seguito le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Bradaric; Legowski, Bohinen; Candreva, Maggiore, Tchaouna; Simy.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Chi riuscirà ad affondare l’altra? Diteci la vostra in attesa del match! Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati su ogni news relativa a web e social.