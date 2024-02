Salernitana-Empoli: dove vedere la partita?

Il fine settimana è pronto a ricominciare e si apre con uno scontro diretto importantissimo. Ma dove vedere Salernitana-Empoli? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti televisivi sono diventati una normaità per il mondo calcio e, con il passare del tempo, questa dinamica sarà sempre più concreta. Una dimostrazione è la Serie A, ormai suddivisa tra Sky e DAZN, la quale ne detiene la piena esclusività. Ciò rappresenta un evidente vantaggio per le società che possono approfittare di sponsor e introiti, ma diventa un problema per utenti e tifosi, che si ritrovano costretti a cercare con estrema attenzione tutti i dettagli utili per ottenere le informazioni di loro interesse. Per questo motivo l’articolo in questione vuole rispondere ad una domanda precisa: dove vedere Salernitana-Empoli e chi, verosimilmente, scenderà in campo.

La giornata 24 di Serie A si apre così con uno scontro diretto fondamentale per la classifica, perché si sfidano le ultime due. I tre punti risultano dunque importantissimi.

Dove vedere Salernitana-Empoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Ultima in classifica con 13 punti, la Salernitana di Filippo Inzaghi non ha invertito la rotta e ha conquistato un solo punto nelle ultime cinque, il recente pareggio contro il Torino (per 0-0). L’Empoli disegnato da Davide Nicola ha conquistato 5 punti nelle ultime tre, facendo un bel balzo e ottenendo un buon distacco dal fanalino di coda con 18 punti. Il tecnico ha dato grinta e fiducia al club, stessi elementi che l’anno scorso gli permisero di salvare proprio la Salernitana. In questo momento le due squadre raschiano il fondo della classifica. Scopriamo dunque poter vedere Salernitana-Empoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da pochi anni, ha scalato le gerarchie, conquistando un ottimo posizionamento. Allo stato attuale è infatti l’unica piattaforma a poter offrire l’intera visione del palinsesto della Serie A. Il programma si arricchisce grazie alla visione delle gare di Serie B e agli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile garantisce due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Occorrerà soltanto cliccare sul link diretto che rimana al sito per decidere quale soluzione faccia al caso vostro.

Soffermandoci sulla questione Sky, il calendario delle offerte è completamente diverso. Il servizio offre infatti tre gare di Serie A per ogni giornata, ma “vanta” alternative valide, ovvero i match del calcio femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni europei, come Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sporti, queli NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la questione piattaforme, si è finalmente giunti alla risposta tanto attesa: Salernitana-Empoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Venerdì 9 Febbraio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Arechi di Salerno. Non dimenticate l’importanta di avere una VPN per navigare in sicurezza su internet.

A poco più di un giorno dall’inizio della partita, accomodatevi sul divano con il telecomando tra le mani. Oppure, in alternativa, scaricate l’applicazione ed effettuate il login.

Salernitana-Empoli, probabili formazioni

La posta in palio si dimostra altissima e fallire, questa volta, potrebbe compromettere il percorso di una delle due.

Di seguito le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri.

Una delle due vincerà o regnerà la paura? Dateci il vostro parere a riguardo. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!