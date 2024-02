Roma-Inter: dove vedere la partita?

Il Sabato regalerà moltissime emozioni, entrando nel vivo con un big match di alto livello: dove vedere Roma-Inter? Scopriamolo con questo articolo

I diritti televisivi sono parte integrante della programmazione delle partite di calcio, tra impengi europei e varie competizioni, internazionali e non. La Serie A, ad esempio, è gestita da Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a detenerne la piena esclusività. Se ciò rappresenta un grande vantaggio per le società, lo stesso non si può dire per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare innumerevoli notizie. Per questo motivo l’articolo in questione vuole dare alcune risposte su dove vedere Roma-Inter e chi potrebbe, verosimilmente, scendere in campo.

La giornata 24 presenta una sfida ad alta intensità, soprattutto perché entrambe arrivano da un successo convincente. I nerazzurri contro la Juventus, i giallorossi a valanga contro il Cagliari.

Dove vedere Roma-Inter: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In quinta posizione in classifica con 38 punti, la Roma ha cambiato volto con l’arrivo di De Rossi sulla panchina. Tre vittorie convincenti e nuove motivazioni. L’inter di Simone Inzaghi invece le convinzioni non le ha mai perse, come dimostra il primato in classifica a +4 dalla Juventus, con una gara in meno. Miglior attacco con 51 gol e miglior difesa con 10 reti, un’autentica armata. Una sfida che sulla carta sembra leggermente impari, ma mai da sottovalutare. Andiamo a scoprire dove poter vedere Roma-Inter, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata è stata fondata a Londra qualche anno fa e, nonostante ciò, ha scalato le gerarchie conquistando un ottimo posizionamento. Allo stato attuale DAZN è l’unica piattaforma a poter offrire l’intera visione del palinsesto della Serie A. Il programma si arricchisce anche grazie ai match di Serie B e agli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di decidere tra due possibilità: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Basterà solamente cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Prendendo in esame Sky, si può immediatamente notare come il palinsesto sia completamente diverso. Il servizio offre la visione di tre gare di Serie A per ogni giornata, ma conta tante altre novità, come le sfide del calcio femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni di stampo europeo, cioè di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che va ad impreziosisrsi con l’aggiunta di altri sporti, quali NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la pratica piattaforme, siamo giunti alla risposta tanto attesa: Roma-Inter sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 10 Febbraio alle ore 18:00, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Si rammenda quanto sia importante possedere una VPN per proteggerci durante la navigazione su internet.

Mancano poco più di 24 ore, ma le aspettative sono altissime. O sul divano davanti alla tv, oppure da un dispositivo mobile, tutto è pronto per la sfida.

Roma-Inter, probabili formazioni

La nuova Roma di De Rossi e la solita – ma inarrestabile – Inter di Simone Inzaghi.

Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Una delle due riuscirà ad avere la meglio? Diteci la vostra.