Roma-Atalanta: dove vedere la partita?

Dopo un intero weekend di confronti, la giornata di Serie A si chiude con un big match di rilievo. Ecco Roma-Atalanta, con un solo interrogativo: dove vedere la partita. Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti tv fanno ormai parte del grande molto del calcio, essendo parte integrante di esso. La programmazione delle sfide di Serie A si suddivide tra Sky e DAZN, seppur la seconda ne detenga la piena esclusività. Questa scorporazione rende però difficile la fruizione delle partite per i tifosi, i quali si ritrovano costretti a cercare costantemente informazioni in merito, per capire dove e quando verrà trasmesso il confronto. Questo articolo ha dunque l’obiettivo di chiarire il medesimo quesito: dove vedere Roma-Atalanta, autentico big match di questa 19esima giornata.

Due compagini che hanno lo stesso progetto, quello di puntare alle prime quattro posizioni per qualificarsi alla Champions League. In questo momento entrambe inseguono lo spicchio d’Europa e hanno bisogno di farsi largo tra le varie pretendenti.

Dove vedere Roma-Atalanta: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Come ogni gara che si rispetti, sia Roma che Atalanta si ritrovano a inseguire gli stessi obiettivi: entrambe qualificate per i quarti di finale di Coppa Italia, in classifica si ritrovano molto vicine. I giallorossi settimi con 28 punti, i bergamaschi sesti con 29. Vincere vorrebbe dire arrestare la corsa di una diretta rivale, facendo però attenzione alle varie insidie. Roma-Atalanta è una sfida da guardare a tutti gli effetti. Per farlo i tifosi (delle due squadre e non) cercano le giuste informazioni per vedere la partita, cercando di capire se il servizio sarà offerto da Sky o da DAZN.

Quest’ultima società, fondata a Londra, permette di godersi ogni minuto di Serie A, senza mai trascurare nessun match. Oltre alle partite della massima serie, la piattaforma offre un ampio servizio caratterizzato da gare di Serie B con UFC e PFC. Per andare incontro agli utenti, DAZN propone due pacchetti: quello standard a 30,99 € e quello plus a 45,99 €, il quale garantisce la fruizione del servizio da due dispositivi contemporaneamente. Per accedere al sito basta collegarsi direttamente al link di riferimento.

La seconda società in questione – ovvero Sky – è molto più conosciuta e “affermata”. Per quanto riguarda il lato calcistico, ha la possibilità di offrire soltanto tre gare di Serie A per ogni giornata ma, oltre queste, permette di visionare il campionato femminile e le partite delle squadre estere. In più anche tutte le competizioni europee, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il pacchetto sportivo si completa poi con NBA, Tennis, MotoGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento è pari a 14,99 € collegandosi direttamente al link di NOWTV.

Archiviata la questione piattaforme, si giunge al punto principale: Roma-Atalanta sarà visibile su DAZN e verrà trasmessa Domenica 7 Gennaio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Si rammenda l’importanza di una VPN durante il nostro viaggio in rete, per avere con sé uno “scudo digitale”.

Mancano così poche ore, ci si appresta a sedersi sul divano e godersi l’importante sfida in televisione. Come alternativa basterà scaricare l’app sul proprio dispositivo ed effettuare il login.

Roma-Atalanta, probabili formazioni

Da un lato José Mourinho e dall’altro Gian Piero Gasperini, due filosofie di calcio completamente diverse. Di gol potrebbero essercene molti.

Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

Chi avrà la meglio sull’altra? Dateci un riscontro, in attesa del fischio d’inizio. Per rimanere continuamente aggiornati sulle news del mondo social e web affidatevi sempre a tuttotek.it!