Philips OneBlade: ritorna Draft Your Style live su Twitch

Ritorna Draft Your Style di Philips OneBlade, il format originale live su Twitch, realizzato in collaborazione con Mkers, rafforza la sua presenza sulla piattaforma più utilizzata dal settore videoludico per gli stream

Continua la collaborazione tra Philips Italia e Mkers, la realtà di riferimento nel settore eSports italiano, con due nuove puntate di Draft Your Style, il format che vede la realizzazione di contenuti editoriali inediti su Twitch, i cui protagonisti sono volti noti dello sport italiano. Grazie all’iniziativa, Philips OneBlade esplora la piattaforma più usata dagli streamer del mondo, raggiungendo ed estendendo il suo target di riferimento.

Draft your Style è un live talk show, girato interamente presso la Mkers Gaming House, dove Daniele ‘Prinsipe’ Paolucci, pro-player della squadra FIFA di Mkers, incontra e sfida volti noti dello sport italiano. Un’ora e 30 minuti per comprendere da vicino il mondo degli sportivi intervistati e il loro rapporto con lo stile, il tutto durante una sessione di gameplay!

Draft your Style

Torna quindi l’appuntamento con Draft your Style, dopo i primi due episodi andati in onda durante l’estate e che hanno visto come protagonisti Guido Vianello, pugile noto anche con lo pseudonimo di The Gladiator, e Gaetano Castrovilli, calciatore centrocampista della Fiorentina e campione d’Europa nel 2021 con la nazionale italiana.

Due i live talk show previsti per l’autunno: il terzo episodio andrà in onda martedì 18 ottobre e vedrà la partecipazione di Luca Favilla, ex ballerino della scuola di Amici e insegnante di Ballando con le stelle 2019, mentre per l’ultima puntata della stagione, in onda a novembre, Prinsipe incontrerà Luigi Busà, karateka italiano specializzato nel kumite, campione olimpico a Tokyo 2020. Entrambi gli appuntamenti saranno live dalle ore 15 sul profilo Twitch di Prinsipe.

Le dichiarfazioni di Simone Marcucci

Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager, Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia, ha affermato:

Il mondo gaming è un settore in estrema crescita nel nostro Paese e al quale guardiamo con interesse. Grazie alla collaborazione con Mkers e a Draft Your Style, Philips OneBlade rafforza la sua presenza su Twitch, una delle piattaforme in più forte ascesa e più usata dagli streamer, permettendoci di raggiungere ed estendere il nostro target di riferimento. Non vediamo l’ora di vedere le nuove puntate ed incontrare più da vicino gli sportivi che ne prenderanno parte, e creeranno un ulteriore connessione tra gaming e lo stile.

