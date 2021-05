Panasonic e Power Rangers insieme per un grande evento!

Giocate a Power Up con Panasonic e vincete un posto al Power Rangers Karate Boot Camp. Ecco tutti i dettagli fondamentali

Continua il flusso di energia creativa tra Panasonic – il maggiore produttore europeo di batterie – e il marchio Power Rangers di Hasbro. Quest’anno la collaborazione riguarda il power up, nello specifico un fantastico gioco online, che offre l’opportunità di vincere un posto al Power Rangers Karate Boot Camp. Nuovi momenti di entusiasmo per i fan dei Power Rangers in tutta Europa. Nella sfida della nuova campagna dovrete dimostrare le vostre abilità nel gioco Power Up e potrete vincere premi esclusivi o semplicemente divertirvi!

Liberate il Power Ranger che è in voi

Per giocare a Power Up dovrete saltare – letteralmente – in un mondo ricco di azione, in cui la vostra missione di Power Rangers consisterà nel raccogliere il maggior numero possibile di batterie Panasonic. Il divertimento non finisce mai, perché potete continuare a giocare quanto volete. La competizione termina il 31 dicembre 2021.

Una volta al mese potete inviare il punteggio massimo raggiunto e partecipare all’estrazione del superpremio. I tre fortunati vincitori avranno l’opportunità di aggiudicarsi un posto al Power Rangers Karate Boot Camp. A ognuno verrà offerto un viaggio di quattro giorni, volo e sistemazione compresi, in una località top-secret dove troverà ad attenderlo gli straordinari esperti di karate Power Rangers.

Inoltre, 50 secondi classificati riceveranno anche premi straordinari come ricompensa per l’impegno: un Power Rangers Dino Fury Morpher e un Nerf Ultra AMP! I premi mensili comprendono pacchi batterie Panasonic di alta qualità, un Power Rangers Dino Fury Battle Attackers pacco da 2, un Nerf Ultra AMP e un Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6.

Una collaborazione efficace (e vincitori entusiasti)

Il lancio di questa nuova campagna si inserisce nella collaborazione tra Panasonic Energy e Hasbro, la società globale di gioco e intrattenimento proprietaria del franchising Power Rangers. La nuova competizione segna inoltre la fine della campagna 2020, in cui i fan della serie televisiva dovevano creare un breve video per mostrare il loro ruolo da Power Rangersnella vita quotidiana. Oltre ai vincitori dei premi mensili, due partecipanti si sono aggiudicati i riconoscimenti più esclusivi: appena la situazione lo consentirà, Daniel (Austria) e Asit (Regno Unito) voleranno sul set di Power Rangers Dino Fury, dove Daniel parteciperà a un esclusivo tour dietro le quinte, mentre Asit farà addirittura la comparsa in uno degli episodi. Siamo ansiosi di vederlo spuntare sui nostri schermi.

Panasonic Power

La qualità, la potenza e la durata delle batterie Panasonic le rendono un alleato perfetto per i tuoi giocattoli, compresi quei giocattoli a batteria che si ispirano ai Power Rangers. Oltre alla competizione online, presso i punti vendita Panasonic di tutta Europa e negli store online troverai delle batterie in edizione speciale.

Lo speciale design riguarderà le batterie Panasonic EVOLTA, Pro Power, Everyday Power e le batterie a bottone al litio, spesso utilizzate nei giocattoli. Fate presto e accaparratevi i vostri pezzi da collezione!

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.