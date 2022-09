OPPO celebra il suo compleanno e lancia la Global Community

A nemmeno un anno dal lancio della Community in Italia, OPPO sceglie di mettere a disposizione dei propri utenti di tutto il mondo un ulteriore spazio di condivisione internazionale

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha celebrato il suo 18° compleanno. Sin dalla sua fondazione nel 2004, l’azienda è sempre rimasta fedele al suo approccio user-centric, spingendosi oltre i confini dell’innovazione tecnologica. Da azienda di elettronica di consumo, si è evoluta in una compagnia tecnologica a 360 gradi, che fornisce soluzioni integrate di software, hardware e servizi, guidando lo sviluppo di dispositivi e servizi intelligenti nei mercati di tutto il mondo.

Che si tratti di rivoluzionare la qualità dei primi lettori audio e feature phone, di offrire tecnologie innovative di ricarica rapida o nuovi fattori di forma degli smartphone o di sviluppare soluzioni all’avanguardia come la NPU proprietaria MariSilicon X, il brand ha sempre cercato di portare avanti la sua “Inspiration Ahead”, alzando il livello del settore e offrendo la sua tecnologia per un futuro migliore.

Oggi OPPO è il quarto marchio di smartphone al mondo e serve i clienti di oltre 60 Paesi in Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa, instaurando partnership strategiche con oltre 80 operatori di telecomunicazioni in tutto il mondo.

Dopo il grande successo della Community italiana

In occasione del suo 18° anniversario, dopo il grande successo della Community italiana, che in meno di un anno ha raggiunto oltre 70 mila utenti attivi, l’azienda inaugura anche a livello globale una Community internazionale. Disponibile direttamente a questo sito.

Uno spazio inclusivo creato per gli utenti di tutto il mondo per interagire e confrontarsi con il brand e con gli altri membri e per avere accesso a diversi servizi, tra i quali il programma Product Ambassadors, che offre agli utenti l’opportunità di sperimentare gli ultimi prodotti e le ultime innovazioni di OPPO; il forum aperto O-Chat, per discutere dei prodotti e delle tecnologie; e Lifesetter, che invita gli utenti a condividere le proprie storie di vita per poter essere fonte d’ispirazione per gli altri.

Attraverso questa piattaforma, come già possibile in quella italiana, gli utenti e gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo potranno restare aggiornati in modo ancora più intuitivo e smart su tutte le attività portate avanti dell’azienda. La Community rappresenterà inoltre un canale di comunicazione tra gli esperti dell’azienda e gli utenti, per comprendere meglio le loro esigenze e ricevere riscontri su prodotti e servizi.

18 anni di investimento in iniziative di sviluppo sostenibile

Da sempre guidata dalla mission “Technology for mankind, Kindness for the world“, OPPO ha svolto un ruolo attivo nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, investendo a lungo termine in quattro ambiti chiave, tra cui la protezione dell’ambiente, l’empowerment dei giovani, l’inclusione digitale e la salute e benessere.

In merito alla salvaguardia ambientale, l’azienda si impegna ad integrare il concetto di sostenibilità nell’intero ciclo di vita dei suoi prodotti, riducendo la plastica utilizzata negli imballaggi e migliorando la durata e la resistenza dei suoi prodotti. Tra queste iniziative, il Battery Health Engine (BHE) aiuta le batterie degli smartphone a mantenere più dell’80% della loro capacità originale dopo ben 1.600 cicli di carica e scarica, il doppio della media del settore.

Per supportare i giovani, invece, ha lanciato il Renovators Emerging Artists, per quattro anni consecutivi con l’obiettivo di incoraggiare i giovani creators a dare spazio alla loro creatività e immaginare il futuro della tecnologia attraverso l’arte.

Inclusione digitale

In termini di inclusione digitale, l’azienda si propone di migliorare il design dei suoi prodotti, per garantirne l’accessibilità ai diversi gruppi di utenti. Ad esempio, è stata una delle prime aziende ad introdurre la funzione Color Vision Enhancement, che offre fino a 766 profili di visualizzazione per coloro che soffrono di daltonismo o riscontrano difficoltà nella percezione dei colori.

Infine, nel campo della salute e del benessere, ha istituito OPPO Health Research Kit, che include una serie di strumenti utili agli operatori sanitari per raccogliere e analizzare i dati, facilitando la ricerca. Inoltre, introducendo l’applicazione O Relax, si prende cura della salute mentale degli utenti proponendo una serie di suoni e giochi di rilassamento.

Research Institute Innovation Accelerator

All’inizio di quest’anno, OPPO, ha anche lanciato Research Institute Innovation Accelerator, per consentire a professionisti e imprenditori in ambito tecnologico di dare vita alle loro innovazioni. Con il tema “Virtuous Innovation“, infatti, il programma ha raccolto proposte relative ai temi dell’Accessible Technology e della Digital Health, ricevendo 536 proposte da 39 Paesi.

Le 10 proposte vincitrici hanno ricevuto sovvenzioni di circa 46.000 dollari ciascuna, oltre a opportunità di investimento, supporto tecnologico e di ricerca, partnership commerciali e un’attività di promozione globale da parte di OPPO e dei suoi partner.

Guardando al futuro, sempre guidata dalla brand proposition “Inspiration Ahead”, il’azienda continuerà a offrire valore ai suoi utenti e alla community, concentrandosi su quattro linee guida per il futuro: smart learning, smart productivity, smart entertainment e smart healthcare. OPPO, inoltre, si impegna a sviluppare innovazioni user-centric, creando soluzioni per una vita sempre più smart e continuando ad investire nello sviluppo sostenibile, per offrire agli utenti globali maggiore fiducia verso il futuro.

