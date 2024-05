NOW TV triplica il prezzo! Scopriamo cifre e offerta

NOW TV, il servizio di streaming offerto direttamente da SKY triplica il suo prezzo. Scopriamo insieme quali sono le cifre e l’offerta proposta

NOW TV è un servizio di streaming che offre una vasta gamma di contenuti on-demand, tra cui film, serie TV, programmi per bambini e sport. L’app di NOW TV è disponibile su diversi dispositivi tra cui smart TV, console di gioco, tablet e smartphone. Offre anche la possibilità di guardare in diretta eventi sportivi e programmi televisivi popolari, senza la necessità di un abbonamento tradizionale via cavo. Arriva la notizia che, però, non farà piacere a tutti gli abbonati, NOW TV triplica il suo prezzo (o quasi) e lo fa in particolar modo per l’offerta sport. Scopriamo insieme cifre e proposta.

NOW TV: il prezzo triplica… ma quanti contenuti!

Il rincaro si applicherà sia ai nuovi iscritti che ai clienti già esistenti. Per coloro già abbonati, il nuovo prezzo sarà attivo dall’1 luglio 2024, mentre i nuovi clienti dovranno pagare il prezzo maggiorato a partire dal 2 maggio 2024. I nuovi prezzi sono i seguenti:

14,99€ al mese per l’offerta con vincolo di 12 mesi (in precedenza 9,99 euro)

al mese per l’offerta con vincolo di 12 mesi (in precedenza 9,99 euro) 24,99€ al mese per l’offerta senza vincoli (in precedenza 14,99 euro).

Tuttavia, nonostante l’incremento, NOW rimane l’opzione più completa e conveniente per lo streaming sportivo, soprattutto considerando l’espansione dell’offerta con l’acquisizione dei diritti per i tornei di tennis ATP e WTA fino al 2028. Oltre al tennis, NOW offre una vasta gamma di eventi sportivi, tra cui UEFA Champions League, Serie A, Premier League, EURO 2024, Olimpiadi di Parigi 2024, Formula 1 e MotoGP. NOW ha anche introdotto nuove funzionalità per migliorare l’esperienza di visione degli eventi sportivi, come Extra Match per il tennis ATP e WTA e Extra Cam per la Formula 1.

E dunque, cosa ne pensate della notizia relativa a NOW TV e al fatto che (quasi) triplica i prezzi? Fatecelo sapere nei commenti. Continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti e novità.