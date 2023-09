Now TV: l’app sbarca su Google TV, ancora più accessibile!

L’applicazione, Now TV sbarca ora anche su Google TV rendendosi così ancora più accessibile. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Oggi inizia la nuova proposta commerciale di NOW, che offre ai clienti la possibilità di scegliere tra un’offerta con pubblicità e l’opzione Premium. L’app NOW si è recentemente lanciata su Google TV ed è ora disponibile su una vasta gamma di dispositivi. L’esperienza di visione su Apple TV è stata migliorata, così come per coloro che accedono a NOW da un PC. L’obiettivo è renderla più accessibile, personalizzabile e intuitiva. Grazie alla nuova offerta commerciale, NOW offre una gamma di scelte per soddisfare diverse esigenze dei clienti. Inoltre, ci sono alcune nuove caratteristiche tecnologiche che migliorano la fruizione dei contenuti e consentono di accedere a NOW da un numero ancora maggiore di dispositivi.

Queste innovazioni fanno parte di un piano di sviluppo ampio, progettato per rendere NOW sempre più versatile, inclusivo e user-friendly. Chi opta per l’opzione Premium può ora godere dei propri contenuti preferiti su due dispositivi contemporaneamente, sia con il pass Cinema+Entertainment sia con il pass Sport, senza essere disturbato da pubblicità durante la visione dei contenuti on demand. L’audio è migliorato grazie al supporto per il Dolby Digital 5.1. Per coloro che desiderano accedere ai contenuti cinematografici, sportivi e d’intrattenimento di NOW a un costo più vantaggioso, è disponibile la nuova offerta con pubblicità. Cliccate qui per accedere a Now TV.

Now TV anche su Google TV, importanti novità e dettagli

Ci sono anche importanti novità per gli utenti di dispositivi Google TV: l’app NOW è ora disponibile su TV con sistema operativo Android (versione 8.0 e successiva) e su Google Chromecast HD e 4K, e può essere scaricata direttamente dal Google Play Store. Questa opzione è compatibile con una vasta gamma di TV, tra cui Philips, Panasonic, TCL, Sharp, Hitachi, Toshiba e molti altri.

Gli utenti di Apple TV beneficeranno di un’esperienza migliorata grazie a nuove funzionalità, tra cui la ricerca vocale dei propri contenuti preferiti utilizzando Siri dal proprio dispositivo mobile e un player video più veloce e intuitivo con l’autoplay. Infine, per coloro che accedono a NOW tramite il proprio PC, l’esperienza di visione è ora resa ancora più semplice grazie al nuovo player integrato direttamente nel browser, che rende più rapido e agevole il caricamento dei contenuti live e on demand.

Per ulteriori novità e aggiornamenti continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.