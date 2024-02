Napoli-Verona: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio continua a presentare un bel palinsesto: dove vedere Napoli-Verona? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono ormai una pura normalità per il calcio, che ha cambiato volto negli ultimi anni. La Serie A è così suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Se questo rappresenta un vantaggio per le società, lo stesso non si può dire per utenti e tifosi, che si ritrovano costretti a cercare diverse informazioni per ricevere tutti i dettagli utili per la sfida in programma. Questo articolo ha dunque uno scopo ben preciso: spiegare dove vedere Napoli-Verona, con annesse le probabili formazioni.

La giornata 23 di Serie A mette così in mostra unon scontro delicato, quello tra Napoli ed Hellas Verona. I partenopei hanno commesso troppi errori, gli scaligeri necessitano di punti.

Dove vedere Napoli-Verona: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In nona posizione con 32 punti, il Napoli di Mazzarri non è riuscito a rimettersi in carreggiata e, attualmente, si ritrova a -4 dalla zona Champions League. Vincendo, oggi, potrebbe approfittare del ko della Fiorentina, ma la stagione si dimostra comunque delicata. Al diciassettesimo posto c’è l’Hellas Verona con 18 punti, a pari merito con la terzultima. Il pericolo retrocessione è sempre più concreto e la sfida non appare semplice. Scopriamo dove vedere Napoli-Verona, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da pochi anni, si è conquistata un posto di rilievo all’interno del mondo calcistico. In questo momento – e per questa stagione – è proprio DAZN a poter contare la piena esclusività del pacchetto di Serie A, permettendo così la visione di ogni gara, dalla prima all’ultima giornata. Il servizio offre anche le sfide di Serie B e si impreziosisce con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile garantisce due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 €, oppure il pacchetto plus al costo di 45,99 €, dando modo di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Per scegliere la soluzione più adatta, basterà cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Per quanro riguarda Sky, le cose sono diverse. Il servizio offerto è – in generale – molto più ampio. Rifacendosi al pacchetto sportivo, la piattaforma offre la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata, le sfide di calcio femminile e gli incontri dei club esteri. A questo si aggiungono le partite di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il tutto si impreziosisce con altre discipline come Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, con il link che rimanda direttamente a NOWTV.

Archiviata la questione piattaforme, arriviamo alla risposta tanto attesa: Napoli-Verona sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 4 Febbraio, alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Si rammenda l’importanza di avere una VPN che ci protegge durante la navigazione su internet.

Manca pochissimo, accomodatevi sul divano in attesa che tutto cominci. In alternativa occorrerà scaricare l’app ed effettuare il login.

Napoli-Verona, probabili formazioni

Periodo difficile per entrambe le compagini, alle quali viene chiesto di reagire.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

Chi avrà la meglio?