Monza-Lazio: dove vedere la partita?

Il Sabato si apre con una gara tra due compagini molto diverse: ma dove vedere Monza-Lazio? Scopriamolo in questo articolo

I diritti tv hanno cambiato il mondo del calcio, diventandone un punto di riferimento. Un segnale evidente di questo mutamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Ciò mostra sicuramente un grande vantaggio per le società, che godono di introiti e sponsor, ma si rivela un punto a sfavore per utenti e tifosi, i quali si trovano costretti a cercare numerosi dettagli per le gare in programma. Proprio per questo motivo l’articolo in questione assume un valore importante, quello di spiegare dove vedere Monza-Lazio e chi scenderà in campo.

La giornata 35 vedrà un Sabato corto ma comunque intenso, con brianzoli e laziali pronti a darsi battaglia.

Dove vedere Monza-Lazio: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In undicesima posizione con 44 punti, il Monza ha allentato la presa dopo aver ottenuto la salvezza, come dimostrato dal recente score che non presenta vittorie ma solo due pareggi e tre sconfitte. Al settimo posto con 55 punti, la Lazio giunge da tre successi di fila e vuole provare a prendersi le prime posizioni, nonostante risulti molto complicato. Scopriamo dunque dove poter vedere Monza-Lazio, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, si è ritagliata un posto di rilievo all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può usare l’applicazione da due dispositivi simultaneamente. Occorrerà perdersi in qualche passaggio, cliccando sul link diretto che richiama il sito.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte è ben diversa. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile conta l’intero palinsesto. A queste opzioni si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Golf, NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, dopo aver compiuto diversi passaggi che permettano di cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiuso il discorso sulle piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Monza-Lazio sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 4 Maggio alle ore 18:00, terreno di gioco l’U-Power Stadium di Monza. Si ricorda di munirsi di una VPN per rimanere protetti durante la navigazione.

Monza-Lazio, probabili formazioni

I brianzoli sono già salvi e tranquilli, i biancocelesti hanno bisogno di risolvere la stagione.

Di seguito le probabili formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Luis Alberto, Zaccagni; Castellanos.

Una delle due riuscirà a prendere il sopravvento? Esprimete la vostra opinione, continuando a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia sul mondo social e web.