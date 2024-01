Monza-Inter: dove vedere la partita?

Un fine settimana avvincente anche grazie ai numerosi confronti di Serie A: tra questi compare Monza-Inter. Ma dove vedere la partita? Andiamo a scoprirlo in questo articolo

Sempre più una costante del nostro calcio (italiano ed europeo), i diritti televisivi “comandano” le gare, o meglio la fruizione dei contenuti calcistici. Il campionato di Serie A è stato infatti scorporato tra Sky e DAZN, che ne detiene però la piena esclusività, e ciò diviene uno svantaggio per i tifosi delle varie squadre, costretti a visionare sempre il palinsesto. L’intento di questo articolo è dunque quello di dare delle informazioni utili riguardo Monza-Inter, su dove vedere la partita e sulle probabili formazioni.

Si tratta di due squadre che non potrebbero essere più diverse, per obiettivi e forze in campo. I brianzoli, nonostante siano sfavoriti sulla carta, non vorranno lasciare nulla al caso. Per questo la giornata 20 sembra essere molto interessante.

Dove vedere Monza-Inter: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Undicesimo posto in classifica con 25 punti, nel complesso tre punti in più rispetto al girone dello scorso anno. Primi in classifica con 48 punti, miglior attacco e miglior difesa. Sebbene i numeri richiamino ad una sola favorita, mai sottovalutare il desiderio di stupire delle “piccole” italiane. C’è dunque molta curiosità sulla gara, così anche su dove vedere Monza-Inter, se su Sky o su DAZN.

Quest’ultima società, nata e fondata a Londra da pochi anni, si è riscattata e in poche stagioni sportive ha occupato un posto importante, tanto da aver ottenuto la piena esclusività sull’intero calendario della Serie A. Oltre alle gare della massima divisione, offre le partite di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. Ci sono, chiaramente, tanti altri extra legati al mondo sportivo. Per il servizio offerto, DAZN propone due diversi pacchetti: quello standard ad una cifra di 30,99 € e quello plus pari a 45,99 € al mese, che dà l’opportunità di usare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Per accedere all’offerta basta cliccare sul link di riferimento che rimanda alla pagina principale.

Per ciò che concerne Sky, il quadro cambia. La piattaforma offre una vasta gamma di servizi e canali, sebbene per la Serie A metta a disposizione appena 3 partite per ogni giornata. D’altro canto offre le gare del campionato femminile, gli scontri dei club esteri e tutte le sfide di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Per gli amanti dello sport è possibile trovare anche Tennis, NBA, Formula 1 e MotoGP. In questo caso l’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 € rimandando direttamente al link di NOWTV.

Chiusa la parentesi piattaforme, eccoci giunta alla risposta tanto attesa: Monza-Inter sarà trasmessa anche su Sky, il fischio di inizio è previsto per oggi, Sabato 13 Gennaio, alle ore 20:45. Teatro dell’incontro l’U-Power Stadium di Monza. Ci teniamo a raccomandare una VPN per una navigazione sicura.

A poche ore dalla partita ci si prepara a gustarsi il match comodamente sul divano davanti alla tv oppure tramite un dispositivo dopo aver scaricato l’applicazione e aver effettuato il login.

Monza-Inter, probabili formazioni

Da un lato Palladino per confermarsi, dall’altro Simone Inzaghi per continuare a fare bene.

Ecco le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Mota, Colpani; Colombo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Chi riuscirà a spuntarla? Attendiamo i vostri pronostici. Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su ogni notizia legata al mondo social e web.