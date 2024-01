Milan-Bologna: dove vedere la partita?

Il Sabato di campionato si chiuderà con un anticipo interessante, vista la situazione delle due squadre: ecco dove vedere Milan-Bologna, all’interno di questo articolo ci saranno tutte le informazioni utili

I diritti televisivi sono un punto fermo per il mondo calcistico, che ha oramai cambiato volto. La Serie A è attualmente suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. La programmazione permette così alle società di poter usufruire dei vari introiti, ma il problema più grande lo evidenziano i tifosi. Molti infatti si ritrovano a cercare le varie notizie, dando uno sguardo al palinsesto e agli impegni delle rispettive squadre. Questo articolo vuole dunque spiegare dove vedere Milan-Bologna e chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 22 di Serie A mette dunque a confronto Milan e Bologna, club che stanno lottando per un obiettivo simile: i rossoneri puntano alla Champions League, gli emiliani – quasi incredibilmente – ad un posto in Europa. I ragazzi di Pioli stanno deludento le aspettative, gli uomini di Thiago Motta stanno invece sorprendendo in positivo.

Dove vedere Milan-Bologna: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Terza in classifica contro settima in classifica: a separare Milan e Bologna ci sono ben 13 punti, frutto di due forze – sulla carta – completamente opposte. Eppure quest’anno gli emiliani si sono ben comportati, ma hanno subito una battuta d’arresto nelle ultime stagioni, mentre i rossoneri sembrano essersi ripresi, sebbene gli obiettivi scarseggino. Andiamo a scoprire dove poter vedere Milan-Bologna, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è guadagnata una posizione di rilievo e in pochi hanno ha conquistato la piena esclusività del pacchetto delle gare di Serie A. Si tratta infatti dell’unica piattaforma a poter garantire la visione di qualsiasi gara di campionato, dalla prima all’ultima giornata. A queste si aggiungono le sfide di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. Il servizio dà l’opportunità di scegliere tra due soluzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 €, oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, garantendo la fruizione dell’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Per scegliere la soluzione più adatti alle proprie esigenze, basterà cliccare sul link diretto e passare al sito ufficiale.

A differenza di quest’ultima, Sky presenta tutto un altro servizio. Per ciò che concerne la questione Serie A, permette di guardare soltanto tre partite per ogni giornata, ma arricchisce il pacchetto con partite di calcio femminile e scontri delle squadre estere, oltre agli impegni europei caratterizzati da Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. In più si aggiungono altri sport, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. Il costo mensile è di 14,99 € con il link che riporta a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, si passa alla risposta principale: Milan-Bologna sarà trasmessa su Sky. Si scende in campo Sabato 27 Gennaio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo l’utilità di una VPN quando si circola su internet.

Mancano poche ore, accomodatevi sul divano e gustatevi il match. In caso contrario basterà scaricare l’applicazione ed effettuare l’accesso.

Milan-Bologna, probabili formazioni

In palio 3 punti che farebbero comode ad entrambe per l’obiettivo Europa.

Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Beukema, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Chi potrà avere la meglio tra le due? In attesa di scoprirlo, dateci un vostro parere! Per essere costantemente informati sul mondo social e web seguite tuttotek.it!