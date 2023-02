Meta in rialzo: il successo delle trimestrali spinge il titolo verso nuovi massimi in borsa

Meta Platforms, colosso con a capo l’Amministratore Delegato Mark Zuckerberg, fa registrare una trimestrale al di sopra delle aspettative, spiazzando il mercato con un volo di oltre il 20% nell’afterhours di Wall Street

Probabilmente gli investitori hanno dato fiducia a Zuckerberg in seguito alle sue dichiarazioni in riferimento alla nuova politica aziendale, la quale punterà in toto sull’intelligenza artificiale, spianando la strada al metaverso.

Gli investitori hanno percepito le esternazioni dell’Amministratore Delegato come forte volontà di risolvere appieno le problematiche attualmente riscontrate dai milioni di utenti iscritti alle piattaforme Meta. In particolar modo si fa riferimento alla messaggistica, con l’azienda pronta a operare con maggiore efficienza, verso decisioni più rapide, prese attraverso l’implemento dell’intelligenza artificiale, a sostegno del reparto ingegneristico. Così facendo si andrà a snellire la struttura organizzativa, di modo che si possa giungere più velocemente alla risoluzione dei problemi, senza troppe esitazioni.

Risultato trimestrale

Facendo riferimento ai dati del quarto trimestre del 2022, i ricavi di Meta sono scesi del 4% a 32,2 miliardi di dollari, segnando così un ulteriore calo, per il terzo periodo consecutivo. Nonostante ciò, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, i numeri si sono rivelati leggermente superiori, spiazzando gli esperti del settore.

In particolar modo si attesta il calo delle entrate di Reality Labs, divisione destinata alla progettazione di realtà virtuale e aumentata. La suddetta unità è passata da introiti pari a 877 milioni di dollari, relativi all’ultimo quarto del 2021, a 727 milioni di dollari, con un passivo di 4,3 miliardi di dollari, contro i 3,3 miliardi del Q4 dello scorso anno.

Notizie rassicuranti arrivano dai dati che riportano la crescita del numero di utenti, con aumento mensile del 4% a 3,74 miliardi di profili attivi, con l’applicazione Facebook che fa registrare un balzo del 2% a 2,92 miliardi di utenti, più di 70 milioni rispetto all’anno precedente.

Meta Platforms: previsioni primo trimestre 2023

La società prevede per il primo trimestre del 2023 un fatturato stimato tra i 26 e 28,5 miliardi di dollari. Le spese ammonterebbero invece a cifre prossime ai 90 miliardi di dollari, inferiori rispetto alle previsioni effettuate in precedenza, incluse nell’intervallo 94-100 miliardi di dollari. Le stime indicano per giunta un calo delle spese destinate alla ristrutturazione da 2 miliardi attuali a 1 miliardo di dollari.

Cifre che incoraggiano gli investitori, limitandone le preoccupazioni in merito alle cifre onerose stimate per i progetti riguardanti la realtà virtuale. Meta Platforms ha inoltre annunciato la volontà di effettuare nuove operazioni buyback, con un riacquisto delle proprie azioni di 40 miliardi di dollari.

