Mario Kart: un nuovo capitolo potrebbe arrivare a breve

Vedremo a breve un nuovo capitolo di Mario Kart? Per alcuni analisti sembra di sì. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

A quanto pare, per alcuni esperti, un nuovo capitolo di Mario Kart per Nintendo Switch potrebbe essere in arrivo. Secondo il Dr. Serkan Toto di Kantan Games, infatti, la Grande N si starebbe preparando a bissare l’enorme successo dell’ottavo capitolo della serie, il quale, lo ricordiamo, ha registrato vendite da record in tutto il mondo. E secondo Toto, non dovremo aspettare molto prima di un annuncio ufficiale.

Nuovo capitolo di Mario Kart a breve?

Mario Kart 8 Deluxe (qui trovate la nostra recensione) non era propriamente un nuovo capitolo della serie per Nintendo Switch, ma una riproposizione ottimizzata (ed inclusiva di tutti gli add-on) dell’ottavo episodio, uscito originariamente per Wii U. Questo però non gli ha impedito di imporsi come uno dei titoli più venduti per la console ibrida di Nintendo, riscuotendo un successo incredibile. Da allora la serie ha visto l’uscita di un titolo mobile intitolato Mario Kart Tour, e dello spin-off Mario Kart Live: Home Circuit, ma i fan attendono ancora un nuovo episodio canonico, creato appositamente per Switch.

Ora sembra probabile che questa attesa stia per concludersi. Secondo le dichiarazioni dell’analista Serkan Toto, infatti, il tanto atteso nono episodio della serie potrebbe essere rivelato nel corso del 2022. Sempre secondo tali dichiarazioni, il titolo dovrebbe introdurre elementi inediti in grado di innovare la formula del franchise. Ovviamente tali dichiarazioni vanno prese con le pinze, in quanto Nintendo non ha ancora rilasciato nessuna informazione in merito. Pertanto al momento non possiamo fare altro che attendere eventuali annunci ufficiali.

