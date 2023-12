Lyca Mobile: l’intelligenza digitale e il futuro dell’assistenza sanitaria

Anche nel mondo dei sistemi sanitari si stanno introducendo, sempre di più, le Intelligenze Artificiali: in questo articolo vogliamo esaminare il contributo di Lyca Mobile

Dal suo lancio nel 2006, Lyca Mobile è cresciuta fino a diventare il più grande operatore internazionale di rete mobile virtuale del mondo, con un nuovo cliente che si aggiunge ogni due secondi e una base clienti esistente di oltre 16 milioni di utenti. Questo articolo analizza come i progressi tecnologici e le innovazioni nella tecnologia mobile stiano sconvolgendo e trasformando il settore sanitario.

Oggi, nei Paesi di tutto il mondo, i moderni sistemi sanitari stanno lottando per sostenere il peso di enormi sfide aggravate dalla pandemia COVID-19, dall’esplosione della popolazione globale e dall’aumento vertiginoso delle malattie legate allo stile di vita.

La buona notizia è che l’IA sta aprendo la strada a flussi di lavoro e processi intelligenti per rendere l’assistenza sanitaria più efficace, accessibile, personalizzata ed equa. Secondo molti esperti, l’industria sanitaria potrebbe rivelarsi il settore più interessato dagli enormi vantaggi apportati dalla quarta rivoluzione industriale.

In un recente articolo di Forbes, Tom Lawry, direttore nazionale dell’IA per la salute e le scienze della vita di Microsoft, ha suggerito che i dirigenti del settore sanitario non devono necessariamente capire come funziona l’IA, ma devono comprenderne la potenza e capire come può aiutarli a fornire cure personalizzate alle persone in modo più efficace e compassionevole. Un esempio è il governo di Singapore, che sta attualmente sviluppando algoritmi profondi che utilizzano l’apprendimento automatico per aiutare a gestire la salute dei pazienti diabetici. Dopo aver estratto i dati di circa cinque milioni di cittadini per identificare quelli che sono prediabetici, il governo di Singapore ha reclutato volontari per partecipare a un programma che prevede che i partecipanti ricevano notifiche giornaliere che evidenziano cosa possono fare per abbassare la glicemia e prendersi cura della propria salute. Questi consigli altamente personalizzati si sono dimostrati estremamente efficaci nel rallentare la progressione dei partecipanti da prediabetici a diabetici.

Anche se l’IA sembra destinata a influenzare il lavoro di molti professionisti della sanità, gli esperti sono scettici sulla possibilità che le macchine sostituiscano completamente gli operatori sanitari umani. Come indica Tom Lawry, mentre l’IA è brava in cose come il riconoscimento di modelli e il vaglio di enormi quantità di dati per trovare qualcosa che l’uomo non è in grado di trovare o che richiederebbe anni per trovarlo, l’uomo è bravissimo con il buon senso, la saggezza, l’empatia e la creatività, tutti elementi fondamentali nel processo di cura.

Lyca Mobile: l’intelligenza digitale e il futuro dell’assistenza sanitaria

Con il lancio di LycaHealth, Lycatel invita i cittadini del Regno Unito a usufruire di strutture all’avanguardia presso le sue cliniche di Orpington e Canary Wharf. Oggi nel Regno Unito circa un terzo della popolazione non conosce il nome del proprio medico di base. LycaHealth mira a cambiare tutto questo, consentendo agli utenti di scegliere un medico di base privato e, in molti casi, di fissare un appuntamento in giornata per discutere dei propri problemi di salute. I clienti di LycaHealth vengono visitati faccia a faccia da un medico di base esperto e accogliente, che può aiutarli con qualsiasi cosa, dalla diagnosi ai consigli sullo stile di vita.

Inoltre, LycaHealth offre anche un servizio di radiografie walk-in in entrambe le sue cliniche di Orpington e Canary Wharf, con un tempo di attesa massimo di circa 30 minuti per le scansioni dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00. Entrambe le cliniche offrono anche risonanze magnetiche in giornata, utilizzando uno scanner MRI 3.0T all’avanguardia, che fornisce ai clienti risultati dettagliati e precisi, con tempi di esecuzione brevi in un ambiente sicuro COVID-19. I clienti possono prenotare una risonanza magnetica con LycaHealth con o senza referenza in entrambe le cliniche.

LycaHealth offre uno spettro completo di servizi sanitari, tra cui servizi per la cura del seno, salute mentale, fertilità e gravidanza, clinica neurologica, dermatologia, salute del fegato, dieta e nutrizione, audiologia, otorinolaringoiatria, diagnostica per immagini, ortopedia, clinica diabetica, cardiovascolare, gestione del dolore, analisi del sangue, salute degli uomini, salute delle donne e salute dell’apparato digerente, nonché salute e benessere aziendale.

Secondo un documento pubblicato dalla US National Library of Medicine, il potenziale dell’IA nell’assistenza sanitaria è vasto. L’aumento della quantità e della complessità dei dati nella sanità moderna offre enormi possibilità di applicazione dell’IA in tutto il settore per rendere i processi più rapidi ed efficienti, riducendo al contempo i costi.

L’oncologia di precisione e le tutine intelligenti per i neonati sono alcuni dei modi innovativi in cui l’IA potrebbe essere sfruttata per trasformare i dati in informazioni utili. Applicata correttamente, l’IA ha un enorme potenziale nella diagnostica e nel trattamento dei pazienti, nell’esecuzione di compiti con maggiore efficienza e precisione e nell’analisi di vaste quantità di informazioni, supportando gli operatori sanitari umani fornendo loro tutti i dati di cui hanno bisogno e consentendo loro di prendere decisioni più informate.

Diversi tipi di IA sono già utilizzati dai fornitori di cure e dalle aziende del settore delle scienze della vita. Le principali categorie di applicazioni dell’IA comprendono le raccomandazioni di diagnosi e trattamento, le attività amministrative e il coinvolgimento e l’adesione dei pazienti. Tuttavia, sebbene l’IA sia in grado di portare a termine alcune attività sanitarie con la stessa efficacia o addirittura meglio degli esseri umani, l’automazione su larga scala dei lavori dei professionisti della sanità è incredibilmente improbabile, almeno nel prossimo futuro.

