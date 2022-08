Lenovo Legion Community: record di utenti

Nelle ultime ore, Lenovo Legion Community ha raggiunto un nuovo record di registrazioni in EMEA, superando i 100.000 utenti

In poco più di un anno la Lenovo Legion Community ha superato i 114.000 utenti registrati in EMEA, registrando oltre 1 milione di visitatori unici totali dal suo lancio nel Marzo 2021. Ottenendo, inoltre, più di 20 milioni di visualizzazioni ai post pubblicati. Questo è un grande orgoglio per la Lenovo (clicca qui per maggiori info sull’azienda), che con la serie di computer portatili e desktop Legion ha puntato tutto sulle grandi prestazioni di gioco.

Dettagli sulla Lenovo Legion Community

La Lenovo Legion Community, creata dall’azienda per gamer e fan, continua a essere il punto di riferimento principale per tutti i gamer che desiderano entrare in contatto con gli appassionati di videogiochi e esports. Oltre che per partecipare ad esclusive Game Night o tenersi aggiornati sulle ultime novità Lenovo Legion.

Dichiarazioni in merito ai nuovi record di Lenovo Legion Community

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni inerenti al grande successo che sta suscitando la Lenovo Legion Community, e al grande numero di utenti che ha raggiunto nell’ultimo mese.

L’elemento che preferisco della Legion Community di Lenovo è la relazione tra utenti. La possibilità di incontrare persone da tutto il mondo che condividono gli stessi valori continua a sorprendermi. Non mi sono mai sentito così parte di una community prima d’ora!.

Ha dichiarato DracoTarot, MEA community.

I record raggiunti dalla Lenovo Legion Community

Di seguito, sono riportati i record più importanti raggiunti da questa grande community:

100.000 membri registrati nei primi 16 mesi dal lancio

membri registrati nei primi 16 mesi dal lancio 73.000 post pubblicati dagli utenti. L’equivalente in blocchi di 7 Torri Eiffel su Minecraft.

post pubblicati dagli utenti. L’equivalente in blocchi di 7 Torri Eiffel su Minecraft. Oltre 21 milioni di visualizzazioni dei post

dei post 54.000 like , quasi il doppio di tutti gli appassionati che stanno giocando a WoW in questo momento

, quasi il doppio di tutti gli appassionati che stanno giocando a WoW in questo momento 250.000 ricerche effettuate

E voi? Cosa ne pensate del grande successo e di questi record della Lenovo Legion Community ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).