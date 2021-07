Lenovo e FC Internazionale Milano: rafforzata la partnership

Lenovo e FC Internazionale Milano rafforzano la partnership tecnologica, ampliandola ad ogni aspetto del club. Grazie a questo accordo, FC Internazionale Milano diventa una delle squadre di calcio tecnologicamente più avanzate al mondo – con soluzioni smarter nel centro di allenamento e nella sede del club, per trasformare l’esperienza di giocatori, tifosi e dell’intera community

Lenovo e Football Club Internazionale Milano (Inter) hanno rafforzato la loro partnership pluriennale portando il logo di Lenovo sul retro dell’iconica maglia della squadra a partire dalla stagione 2021/2022. Lenovo è Global Technology Partner dell’Inter dal 2019, determinante nella trasformazione dell’esperienza digitale del club, fornendo soluzioni tecnologiche smarter presso il Suning Training Center di Appiano Gentile e nella sede dell’Inter.

Dai server, al data management, soluzioni di storage e dispositivi di smart collaboration, fino a PC portatili, monitor e accessori, come parte integrante dell’estensione dell’accordo, Lenovo supporterà Inter con la tecnologia per raccogliere e gestire una maggiore mole di dati, trasformando l’operatività del club e portando a risultati ancora migliori sia fuori che dentro al campo. La tecnologia smarter di Lenovo consente a Inter di digitalizzare gli archivi storici e i documenti per un accesso semplificato alle informazioni. La tradizione calcistica dell’Inter non è seconda a nessuno. Unico club ad avere militato nella massima serie del calcio italiano fin dalla sua fondazione nel 1909, ha conquistato il titolo di campione d’Europa per tre volte. Con 19 titoli di Seria A all’attivo, Inter è campione d’Italia in carica.

Lenovo e FC Internazionale Milano: di nuovo insieme

La partnership con Lenovo ha portato a una serie di miglioramenti della gestione operativa di Inter fin dal 2019:

Le prestazioni e la velocità dell’elaborazione dei dati sono migliorate del 20% , con la gestione nelle ultime due stagioni di oltre 100 milioni di data point monitorati via GPS nel corso degli allenamenti, di cui 60 milioni di data point associati ai giocatori

Le soluzioni storage di Lenovo sono fondamentali per la gestione di 50.000 ore di video digitali disponibili nel Media Asset Management (MAM), consentendo l’hosting di 400 terabyte di contenuti digitali nell’archivio dell’Inter

Sponsorizzazione della maglia

Il nuovo accordo di sponsorizzazione della maglia rafforza l’unione dei due brand iconici che condividono valori quali le massime prestazioni e la costante innovazione. Il posizionamento strategico del logo di Lenovo nel retro-maglia porterà a un aumento della visibilità del brand, sia nel campionato di Serie A sia durante le sfide di Coppa Italia.

Global Technology Partner

Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un’integrazione sempre maggiore di Lenovo nel club come Global Technology Partner. Come l’adozione dei dispositivi edge server per consentire una sempre maggiore efficienza nella raccolta e nell’elaborazione dei dati, che si aggiungono al supporto delle eccellenti prestazioni di PC, monitor e dispositivi di smart collaboration di Lenovo. Il nuovo accordo prevede la fornitura di Lenovo a Inter di una soluzione IT completa di hardware, software e servizi:

Tecnologia per i giocatori : data storage e capacità di elaborazione senza pari consentiranno di massimizzare i dati di analytics delle prestazioni dei giocatori. I data point strutturati e non strutturati forniranno informazioni strategiche sulla forma fisica dei giocatori e per l’analisi delle partite. Durante le sessioni di allenamento, il Global Positioning System (GPS) è utilizzato per l’analisi della velocità dei giocatori, la distanza, il carico di lavoro e l’impatto sulle prestazioni complessive della squadra, per informare il programma di allenamento dell’Inter. I dati verranno utilizzati dalla squadra durante gli allenamenti non solo per le analisi post-match, ma anche per pianificare gli incontri successivi.

: interazione con oltre (con il maggior numero di follower in Asia di qualsiasi altro club italiano), la tecnologia di Lenovo migliora l’esperienza dei tifosi durante le partite e fornisce un accesso alle attività quotidiane del club. La soluzione di Media Asset Management (MAM) di Lenovo consente a Inter di accedere a un enorme archivio storico online di asset digitali, tra cui , facilmente accessibili e personalizzabili on-demand. Ad esempio, i tifosi possono inserire il proprio nome e la data di nascita nell’archivio digitale dell’Inter per ripercorrere la storia del club nel corso della loro vita. Tecnologia per il business: Lenovo ha configurato la tecnologia smart sulle nuove esigenze di Inter, fornendo la propria competenza per l’implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate all’interno della sede del club e nelle strutture di training. Aprendo la strada alle nuove modalità di lavoro, le soluzioni hardware e software di Lenovo leader a livello globale includono PC portatili ThinkPad , monitor ThinkVision , dispositivi di collaborazione ThinkSmart e altro ancora per la gestione delle attività operative di business in modalità ibrida o da remoto. Grazie alle tecnologie smarter di Lenovo, Inter può gestire agilmente le attività operative attraverso conferenze via web e remote working.

Alessandro Antonello, FC Internazionale Milano Corporate CEO, ha dichiarato:

L’unione tra calcio e tecnologia è oggi essenziale per portare Inter a nuove vette – dal modo in cui interagiamo con i tifosi agli strumenti che abbiamo a disposizione – questa partnership con Lenovo è al cuore di tutto ciò. Siamo felici di rafforzare la nostra relazione con Lenovo: insieme possiamo accelerare il processo di innovazione che farà di Inter un club sempre più tecnologicamente avanzato e proiettato verso il futuro.

Luca Rossi, President of Intelligent Devices Group, Lenovo, commenta:

Fin dal primo momento, la nostra partnership tecnologica con FC Internazionale Milano ha portato miglioramenti tangibili nelle prestazioni. Più che una sponsorship, questo è un incontro tra mentalità vincenti orientate a un costante successo sia in campo che fuori. Con la visione di portare a tutti le tecnologie più intelligenti, siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership che consentirà di accelerare la trasformazione digitale di Inter nel club del futuro per le nuove generazioni e per i tifosi nel mondo.

