Lazio-Verona: dove vedere la partita?

Un fine settimana interessante che chiude il Sabato con l’anticipo serale, quello tra Lazio e Verona: ma dove vedere la partita? Scopriamolo

I diritti televisivi diventati parte integrante per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se ciò può apparire un vantaggio per le società, che godono di introiti e sponsor, lo stesso non si può dire per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare diversi dettagli per avere un quadro completo di ogni gara. Per questo il nostro articolo vuole chiarire alcuni dubbi, spiegando dove vedere Lazio-Verona e analizzando le possibili scelte degli allenatori.

La giornata 34 presenta un anticipo serale molto interessante, tra punti Europa e corsa alla salvezza.

Dove vedere Lazio-Verona: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

In settima posizione con 52 punti, la Lazio arriva da quattro vittorie e una sconfitta e sta cercando di rialzarsi poco alla volta. Il lavoro di Tudor è senza dubbio evidente, ma il rush finale risulta fondamentale. Al quindicesimo posto c’è l’Hellas Verona a quota 31, grazie all’ultimo successo, a due pareggi e altrettanti ko. Gli scaligeri hanno bisogno di salvarsi e ogni punto risulta oro. Scopriamo allora dove poter vedere Lazio-Verona, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è presa il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN dà modo di garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende ai match della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile propone due soluzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’app da due dispositivi in contemporanea. Saranno necessari pochi passaggi, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi si mostra molto ampia. Pensando alla Serie A, le partite garantite per ogni giornata sono tre, a differenza del campionato femminile che vanta al suo interno l’intero calendario. A questi servizi si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Tennis, Golf, NBA, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili e servirà giusto qualche azione, per poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messo il punto alla discussione, eccoci arrivati allo snodo principale: Lazio-Verona sarà trasmessa anche su Sky. L’appuntamento è previsto per Sabato 27 Aprile alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Si ricorda di munirsi di una VPN per navigare in totale sicurezza.

A poco più di un giorno dal fischio d’inizio, accomodatevi sul divano pronti a gustarvi la sfida, o in televisione oppure tramite un qualsiasi dispositivo.

Lazio-Verona, probabili formazioni

I biancocelesti di Tudor per chiudere al meglio (per quanto possibile), gli scaligeri per salvarsi definitivamente.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Castellanos.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

Verrà rispettato il pronostico o ci saranno sorprese? Diteci cosa ne pensate. Intanto rimanete aggiornati sulle news del mondo social e web seguendo tuttotek.it.