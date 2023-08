L’aumento dei prezzi di DAZN per la stagione 2023/2024: cosa cambia e come scegliere l’abbonamento migliore

DAZN, la popolare piattaforma di streaming sportivo, ha recentemente annunciato un aumento dei prezzi per la stagione 2023/2024

Questo annuncio è giunto solo a pochi mesi di distanza dall’ultimo aumento dei prezzi, che è entrato in vigore all’inizio di quest’anno.

In questo articolo, esamineremo da vicino i nuovi prezzi e le opzioni di abbonamento offerte da DAZN per la prossima stagione, insieme ai cambiamenti introdotti per migliorare l’esperienza degli utenti.

DAZN Start: Il piano base senza variazioni di prezzo

Il piano base di DAZN, noto come DAZN Start, è stato progettato per gli amanti dello sport diversi dal calcio. Questo pacchetto offre una vasta gamma di contenuti, tra cui basket italiano ed europeo, NFL, boxe, UFC, calcio femminile e altro ancora.

Ciò che rende DAZN Start ancora più interessante è che il suo prezzo rimane invariato per la stagione 2023/2024. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di pagamento:

Abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione : 89,99 euro all’anno (7,50 euro al mese)

: 89,99 euro all’anno (7,50 euro al mese) Abbonamento mensile con opzione di rinnovo mensile : 13,99 euro al mese

: 13,99 euro al mese Abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili: 9,99 euro al mese (119,88 euro all’anno)

DAZN Standard: Aumento dei prezzi con vantaggi migliorati

Il piano DAZN Standard offre accesso a tutti i contenuti disponibili su DAZN, inclusi gli incontri di Serie A TIM, UEFA Europa League e UEFA Conference League. In questa stagione, DAZN ha apportato miglioramenti all’infrastruttura e ha promesso maggiore flessibilità di utilizzo degli account. Tuttavia, i prezzi sono stati rivisti al rialzo per questa categoria. Ecco le nuove tariffe per DAZN Standard:

Abbonamento mensile con possibilità di interruzione : 40,99 euro al mese

: 40,99 euro al mese Abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili : 30,99 euro al mese (371,88 euro all’anno)

: 30,99 euro al mese (371,88 euro all’anno) Abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione: 299 euro all’anno (24,91 euro al mese)

Le condizioni del piano Standard rimangono invariate, consentendo agli utenti di registrare fino a 6 dispositivi e guardare contemporaneamente su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

DAZN Plus: Lievi aumenti con più opzioni

DAZN Plus, il piano premium, offre accesso a tutti i contenuti di DAZN e maggiori opzioni di utilizzo. Gli utenti possono registrare fino a 7 dispositivi e guardare in contemporanea su 2 dispositivi collegati a reti internet diverse. Le nuove tariffe per DAZN Plus sono:

Abbonamento mensile con possibilità di interruzione : 55,99 euro al mese

: 55,99 euro al mese Abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili : 45,99 euro al mese (551,88 euro all’anno)

: 45,99 euro al mese (551,88 euro all’anno) Abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione: 449 euro all’anno (37,41 euro al mese)

Se non siete ancora abbonati potete cliccare questo link per effettuare l’iscrizione a DAZN. L’aumento dei prezzi di DAZN per la stagione 2023/2024 riflette gli sforzi della piattaforma per migliorare l’esperienza degli utenti e garantire un servizio di streaming sportivo di alta qualità. Mentre i nuovi prezzi potrebbero rappresentare una sfida per alcuni abbonati, le diverse opzioni di pagamento e i vantaggi migliorati possono aiutare gli appassionati di sport a trovare l’abbonamento che meglio si adatta alle loro esigenze e al loro budget. Prima di prendere una decisione, è consigliabile valutare attentamente le opzioni disponibili e considerare quale piano risponde meglio alle proprie preferenze e abitudini di visione.

Cosa ne pensate di questo aumento dei prezzi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.