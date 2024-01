Juventus-Sassuolo: dove vedere la partita?

Arrivati all’ultimo posticipo di questa infinita giornata di Serie A, eccoci giunti a Juventus-Sassuolo: ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme grazie a questo articolo

I diritti televisivi sono parte integrante del calcio odierno e lo sanno bene le squadre di Serie A, soprattutto le varie “big”. La scorporazione delle dieci partite per giornata è così divisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. La suddivisione diviene però molto macchinosa per i tifosi delle rispettive squadre, i quali si ritrovano – in un certo senso – costretti a cercare tutte le informazioni utili per assistere al match. Per questo motivo l’articolo ha un intento ben preciso: spiegare dove vedere Juventus-Sassuolo e scoprire le probabili formazioni.

La giornata 20 di campionato si chiude così con una gara che all’andat si dimostrò surreale. La Vecchia Signora è davvero in forma e necessita di vincere, i neroverdi sono obbligati a risvegliarsi.

Dove vedere Juventus-Sassuolo: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Il girone di andata si è concluso al meglio per la Juventus, seconda in classifica a -2 da una Inter che sembra inarrestabile. I neroverdi, che all’andata hanno vinto 4-2 contro i bianconeri, stanno lottando per sopravvivere e, come sempre, spolverano le loro migliori prestazioni contro le “big”. Vedremo se sarà così anche in questo caso. Però, prima di visionare la partita, scopriamo dove poter vedere Juventus-Sassuolo, se su Sky o su DAZN.

La seconda piattaforma citata, fondata a Londra da poco, si è presa una bella fetta per ciò che riguarda la fruizione delle partite di Serie A. DAZN permette infatti di guardare ogni singola gara, ogni singolo minuto di qualunque squadra. Dalla prima all’ultima giornata, per un calendario completo e interessante. Ad arricchire il palinsesto ci sono le partite di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. Anche l’abbonamento prevede diverse strade, due: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo fissato a 45,99 € mensili, permettendo di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Per approfittare di questo ottimo servizio, basterà cliccare su link diretto che rimanda al sito.

Per quanto concerne Sky, la situazone negli ultimi anni è cambiata totalmente. La società permette di guardare soltanto tre partite di Serie A per ogni giornata, ma il ventaglio delle offerte è davvero ampio. Ci sono le gare del campionato femminile, i mach delle squadre estere e tutti gli incontri europei, ovvero di Champions League, UEFA Europa e UEFA Conference League. Ad arricchire il servizio le altre discipline sportive, ovvero NBA, Tennis, Formula 1 e MotoGP. In questo caso il costo dell’abbonamento mensile è pari a 14,99 €, collegandosi direttamente al link di NOWTV.

Chiusa la parentesi piattaforme, scopriamo quello che ci interessa davvero: Juventus-Sassuolo potrà essere vista soltanto su DAZN. Le due squadre scenderanno in campo Martedì 16 Gennaio alle ore 20:45, terreno di gioco l’Allianz Stadium di Torino. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN che protegge la nostra navigazione.

Pronti a mettervi comodi sul divano in attesa del fischio d’inizio? O, in caso contrario, scaricare l’applicazione ed eseguire l’accesso.

Juventus-Sassuolo, probabili formazioni

Obiettivi diversi, come anche l’aria che si respira nello spogliatoio. Ma i pronostici possono sempre essere stravolti.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Chi vincerà tra le due? Dateci un parere e nel frattempo continuate a seguire tuttotek.it per non perdere nessuna news sul mondo social e web!