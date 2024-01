Juventus-Empoli: dove vedere la partita?

Si respira aria di calcio, tra incontri europei e gare italiane. Nel fine settimana scenderanno in campo Juventus ed Empoli, ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti tv sono diventati parte integrante di un mondo, quello del calcio, che non può più farne a meno. Ad avvolararne la tesi è il palinsesto della Serie A, ormai suddiviso tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne detiene la piena esclusività. Una scorporazione necessaria per via degli introiti che toccano – in maniera positiva – le varie società, ad evidenziare problemi sono però i tifosi. A causa di questa nuova programmazione si ritrovano spesso a cercare informazioni utili per visionare il match di loro interesse. Questo articolo ha dunque uno scopo preciso: spiegare dove poter vedere Juventus-Empoli e chi potrà, verosimilmente, scendere in campo.

Sfida valevole per la giornata 22 di Serie A, che mostra due squadre diversissime, accomunate soltanto dallo stesso risultato nell’ultimo match: 0-3 della Juventus in casa del Lecce, 3-0 dell’Empoli in casa contro il Monza. Lo stato di forma è però diversissimo e la Vecchia Signora non vorrà perdere punti per strada, specialmente in questo momento.

Dove vedere Juventus-Empoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Da un lato la Juventus, capace di ripartire – poco alla volta – dando fiducia ai giovani e raccogliendone i frutti. Da inizio anno la Vecchia Signora è ringiovanita e gioca un calcio scoppiettante e convincente. L’Empoli ha dovuto risistemare la panchina, chiamando Nicola che ha già portato i toscani a segnare 4 gol in due partite, con il medesimo protagonista: il nuovo arrivato Zurkowski. Il confronto appare comunque impari, non ci resta che scoprire dove poter vedere la partita, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, DAZN, è stata fondata a Londra da pochi anni. Nonostante la sua giovane “età”, è riuscita in poco tempo a scalare le gerarchie e prendersi un’importante fetta, fino ad arrivare (per questa specifica stagione) a possederne la piena esclusività. Si tratta infatti dell’unica piattaforma che garantisce ogni singola partita di Serie A, arricchita dalle sfide di Serie B. A questi appuntamenti si aggiungono gli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento prevede due strade: il pacchetto standard ad un costo di 30,99 €, oppure il pacchetto plus a 45,99 € mensili, permettendo l’utilizzo dell’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Per accedere al servizio occorre cliccare sul link diretto che richiama il sito.

Per ciò che concerne Sky, bisogna fare un discorso differente. La società – ben più nota – offre un ventaglio di servizi non indifferente, fra intrattenimento, film, documentari e via dicendo. In ottica Serie A riesce e far visionare soltanto tre partite per ogni giornata, ma permette di gustarsi i match di calcio femminile, gli incontri delle squadre estere e gli impegni europei come Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il costo del servizio mensile è di 14,99 € rifacendosi al link di NOWTV.

Tralasciando la questione piattaforme, eccoci arrivati alla risposta definitiva: Juventus-Empoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scenderà in campo Sabato 27 Gennaio alle ore 18:00, teatro dell’incontro l’Allianz Stadium di Torino. Ricordiamo quanto sia utile avere una VPN che ci protegge dai rischi di internet.

Manca poco più di un giorno, accomodatevi sul divano o in alternativa scaricate l’app e, dopo aver effettuato l’accesso, guardatevi il match.

Juventus-Empoli, probabili formazioni

Da un lato la ri-conferma di Allegri, dall’altro il nuovo banco di prova di Nicola.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi.

