Inter-Verona: dove vedere la partita?

Il match che verrà disputato allo Stadio San Siro di Milano tra Inter e Verona evidenzia due situazioni differenti, ma dove si potrà vedere la partita? Scopriamolo, passo dopo passo, in questo articolo

Mai come questa annata di competizioni calcistiche, i diritti tv si mostrano a tutti gli effetti di difficile gestione. Le partite sono ormai suddivise tra le varie piattaforme e questo non fa altro che togliere tempo (e pazienza) a tifosi e utenti. Seguire la propria squadra del cuore risulta così a volte complicato e snervante, motivo per il quale questo articolo ha l’obiettivo di rispondere ai requisiti degli interessati. Per questa specifica partita, Inter-Verona, è importante sapere dover poter vedere il confronto. Se sulla carta sembra non poter dire nulla, con i padroni di casa nettamente favoriti, non bisognerà abbassare la guardia. Ecco allora che non rimane altro che scoprire se si potrà usufruire di DAZN o di Sky.

Dove vedere Inter-Verona: sarà possibile su Sky? La risposta è no!

A differenza di DAZN, Sky permette di potersi gustare soltanto tre partite per ogni giornata di Serie A e, in occasione della 19esima – che conclude il girone di andata – Inter-Verona non è tra questo e sarà possibile vedere la partita soltanto su DAZN, che ne ha la piena esclusività. La società fondata a Londra offre così un ventaglio di occasioni di enorme rilievo tra incontri di UFC e PFC, Serie B, Serie A e molto altro. Il costo è così superiore rispetto alle ultime uscite, fissando il piano standard a 30,99 € e 45,99 € quello plus, che dà l’opportunità di utilizzare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Per abbonarsi si potrà usufruire il link di riferimento, godendosi il ricco palinsesto.

Se si vuole invece valutare l’opzione Sky, è giusto conoscerne i vantaggi. Le partite di Serie A da poter guardare sono appena 3, ma il servizio garantisce le gare di caratura europea (Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League), il calcio femminile, le partite europee e molti altri sport. Tra questi si possono citare NBA, Tennis, Formula 1 e MotoGP. In questo caso il link richiama NOWTV, con un costo sicuramente inferiore, pari a 14,99 € al mese.

Conclusa la breve parentesi sulle due piattaforme, si ritorna sui propri passi, ovvero la sfida Inter-Verona, prevista per Sabato 6 Gennaio alle ore 12:30. Il confronto tra le due compagini, come già accennato nell’articolo, verrà trasmesso esclusivamente su DAZN e quindi Sky non potrà fornire questa gara ai propri utenti. I tifosi nerazzurri e scaligeri dovranno dunque organizzarsi se vorranno seguire la loro squadra del cuore. Si ricorda, in ogni occasione, che utilizzare una VPN per navigare su Internet, aiuta a proteggersi da virus e problemi informatici.

Ci si potrà divertire guardando la partita seduti comodamente sul divano di casa o attraverso smartphone, tablet o pc, se si sarà fuori dalla propria abitazione. Basterà semplicemente scaricare l’app ed effettuare il login con i dati personali.

Inter-Verona, probabili formazioni

A poche ore dal fischio di inizio sia Simone Inzaghi che Marco Baroni devono fare le giuste scelte. I nerazzurri per mantenere la vetta, i veronesi per respirare un po’.

Ecco allora le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Quale delle due squadre riuscirà ad avere la meglio? Diteci la vostra. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news legate al mondo web e social, non dimenticare si seguire tuttotek.it!