Inter-Salernitana: dove vedere la partita?

L‘anticipo serale regalerà una sfida particolarissima: scopriamo dove vedere Inter-Salernitana, prima contro ultima

I diritti tv sono all’ordine del giorno, soprattutto negli ultimi anni, con l’avvento di VAR e tecnologia. La Serie A si ritrova suddivisa tra Sky e DAZN, la quale può vantare la piena esclusività dell’intero pacchetto. Ciò rappresenta un grande vantaggio per le società, ma una limitazione per i tifosi, che si trovano costretti a cercare numerose informazioni per conoscere ogni dettaglio. Ecco che l’articolo prende forma e vuole spiegare dove vedere Inter-Salernitana e chi scenderà in campo.

La giornata 25 si trova così a mettere a confronto la squadra “migliore” e la squadra “peggiore”. Difficilmente la storia ha mostrato un esito non scontato, ma il calcio rimane sempre un mistero.

Dove vedere Inter-Salernitana: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Quota 60 e zero paure, questa è l’Inter di adesso. Fermo a 13 punti e con mille interrogativi, ecco la Salernitana del nuovo tecnico Liverani. Prima contro ultima, mai come in questo momento l’abisso è nettamente evidente. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono a +7 sulla Juventus, gli amaranto cercano di afferrare una salvezza sempre più distante. Scopriamo dunque dove poter vedere Inter-Salernitana, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra pochi anni fa, si è gradualmente presa uno spazio importante all’interno del mondo calcistico. Attualmente infatti soltanto DAZN può garantire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le sfide di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette di utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Sarà necessario semplicemente cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, il calendario dei servizi si presenta diverso. Il pacchetto garantisce la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata, dando altre soluzioni in merito, cioè i match di calcio femminile e i confronti dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni di stampo europeo, ovvero quelli di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sport, rispettivamente NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, rifacendosi al link che richiama NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, si arriva alla domanda principale: Inter-Salernitana sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Venerdì 16 Febbraio alle ore 21:00, teatro dell’incontro lo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN durante la navigazione in rete.

A meno di 24 ore dal fischio d’inizio, accomodatevi sul divano e gustatevi il match. In alternativa si potrà scaricare l’app e usufruire del servizio.

Inter-Salernitana, probabili formazioni

La prima contro l’ultima in classifica. Basta questo per descrivere i due club.

Di seguito le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Manolas, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Basic, Sambia; Candreva, Tchaouna; Dia.

Il pronostico è già scritto o ci sarà una svolta? Dateci la vostra opinione. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati con le news del mondo social e web.