Instagram Reel: perché utilizzarli nella vostra strategia sui social media?

Perché utilizzare gli Instagram Reel nella vostra strategia sui social media? Vediamo di capire perché questo nuovo tipo di contenuti è quello giusto su cui puntare

Gli Instagram Reels offrono ai marchi commerciali una grande opportunità per farsi conoscere con un linguaggio divertente e facilmente digeribile, soprattutto dia giovani. Instagram Reels è un formato video breve introdotto nel 2020. È stato pensato per dare ai brand e i creatori di contenuti un nuovo modo per aumentare radicalmente la loro presenza sui social media e quindi godono anche di una certa protezione.

Che cos’è un Instagram Reel?

L’Instagram Reel è un video verticale a schermo intero che può durare fino a 90 secondi. Offre ai creator una vasta gamma di strumenti di editing direttamente in app per poter realizzare dei veri e propri montaggi. Include filtri, didascalie, adesivi, sfondi e altro ancora. Inoltre, fornisce anche uno strumento noto come libreria di tracce audio per associare delle musiche di sottofondo.

È necessario tenere presente che un Reel non funziona come una Storia di Instagram. Una differenza importante tra le due cose è che i Reels non scompaiono dopo 24 ore. Una volta pubblicato un video, è disponibile fino a quando non lo si elimina.

Quali sono i vantaggi di Instagram Reels?

Qui discutiamo i vantaggi delle Reels di Instagram che aiutano nella strategia dei social media. Questi includono:

Accelera il coinvolgimento

Costruisce la fiducia dei consumatori

Crea opportunità di narrazione

Dimostra il carattere del marchio

Migliora la consapevolezza del marchio

Raggiunge nuovi pubblici

Sblocca le opportunità di diversificare i contenuti

Ottenere un maggiore coinvolgimento

La maggior parte dei creatori di contenuti, degli influencer e dei marchi sostiene di aver ottenuto un maggior numero di visualizzazioni e tassi di coinvolgimento più elevati tramite Instagram Reels. Facciamo un esempio: un creatore di Instagram Reels ha riscontrato un aumento di oltre 2.800 follower quando ha pubblicato un Reel ogni giorno per un mese. Inoltre, ha registrato un aumento di oltre il 500% del tasso di coinvolgimento da quando ha inserito i Reel nella sua strategia di Instagram. È la soluzione migliore e ideale per le aziende che utilizzano piattaforme di marketing digitale. In breve, possiamo dire che i video coinvolgenti sono ora il fulcro della strategia sui social media.

Aumenta la tua portata

È importante sapere che i marchi che pubblicano i Reels possono aumentare le loro opportunità di essere mostrati sulla pagina di analisi. La pagina di analisi dei contenuti raccomandati che vengono visualizzati su Instagram gioca un ruolo importante nel consentire il successo dei Reels. Ora l'algoritmo di Instagram sembra dare priorità ai Reel, quindi un marchio ha maggiori probabilità di approdare sulla pagina di analisi includendo una buona dose di Reel nel proprio mix di contenuti. Secondo un sondaggio, circa 200 milioni di utenti guardano la pagina di analisi ogni giorno.

Raccontate la vostra storia

Tenete presente che gli Instagram Reel sono una preziosa risorsa per raccontare la storia del vostro marchio. In genere, la maggior parte delle persone desidera guardare persone reali con volti, voci, pensieri ed emozioni reali. I dipendenti possono parlare direttamente alla telecamera di questioni relative ai loro prodotti e al loro settore. In questo modo, ad esempio, si può contribuire a creare un rapporto di fiducia con i clienti e, di conseguenza, a creare un seguito di persone interessate.

Conclusioni

Le persone si relazionano più facilmente con un marchio quando possono entrare in contatto con i volti che si celano dietro di esso, in quanto ciò è vantaggioso per la strategia dei social media. È bene tenere presente che i Reels mettono a disposizione dei marchi un potente strumento per empatizzare con il pubblico ed entrare in contatto con i loro clienti.