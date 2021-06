hide.me: una grande promozione per gli Europei di Calcio

Vi presentiamo una interessante promozione che hide.me ha organizzato in occasione degli Europei di Calcio 2021. L’offerta include servizi di VPN e cloud. Vediamo i dettagli

hide.me è uno dei provider di servizi VPN più veloci nel settore, impegnato a sviluppare applicazioni e servizi che forniscano un accesso ad Internet libero e sicuro, proteggendo la privacy online degli utenti. I server VPN di hide.me in 75 posizioni diverse e costantemente monitorati offrono una copertura completa ai suoi utenti e consentono loro di accedere a contenuti bloccati in certe aree geografiche del mondo. hide.me continua ad accrescere la sua base di clienti e a migliorare le offerte di servizi poiché un numero sempre maggiore di utenti Internet sta adottando l’uso della VPN. Proprio in quest’ottica, in occasione degli Europei di calcio, ci viene data la possibilità di accedere ad un interessante offerta.

Cos’è una VPN?

Internet è un rete libera e pubblica dove ogni giorno gli utenti scambiano grandi quantità di dati. Proprio per questa sua natura “open” ci sono dei rischi: è infatti possibile intercettare informazioni sensibili che viaggiano attraverso la rete. Lo fanno gli hacker interessanti a vendere i vostri dati e in certi paese perfino i governi controllano i dati degli utenti, limitandone la libertà. C’è da dire che molti servizi e applicazioni di messaggistica e mail, come Whatsapp, implementano già avanzate tecniche di crittografia come AES per proteggere i dati. Tuttavia sono comunque numerosi i casi in cui queste protezioni sono saltate, spandendo una grande quantità di dati nella rete. Un servizio VPN può aiutarci ad evitare spiacevoli intrusioni nella nostra privacy.

Il VPN (Virtual Private Network) crea un canale virtuale dove potrete trasmettere i vostri dati in maniera sicura. Per farlo si sfrutta comunque l’infrastruttura pubblica e i protocolli di Internet, tuttavia si fa un largo uso di avanzanti sistemi di crittografia per evitare che qualcuno possa sbirciare i dati che trasmettete. C’è anche un secondo vantaggio: normalmente i server che visitiamo per accedere a diversi servizi Internet possono tener traccia del nostro passaggio e qualcuno che sia intenzionato a conoscere quello che facciamo. Infatti in molti paesi il web non è totalmente libero, utilizzando un VPN accederete alla rete utilizzando dei particolari server dislocati in tutto il mondo che non tengono traccia del vostro passaggio che vi permette anche di accedere a servizi non disponibili nel paese da dove vi connettete. Molto utile se viaggiate molto per lavoro.

Il servizio VPN di hide.me

L’azienda è stata fondata e lanciata ufficialmente nel 2012 e da allora ha costruito un ecosistema molto florido. L’infrastruttura di hide.me vanta oltre 1900 server in 75 località diverse per offrire un servizo impeccabile da ogni locazione geografica e anche sotto forte stress come durante lo streaming video. Il servizio gratuito è uno dei più interessanti sul mercato perché offre navigazione sotto VPN per 10 GB/mese. La qualità del servizio e la privacy sono garantite dall’utilizzo di protocolli moderni come IKEv2, OpenVPN, SoftEther e WireGuard. in questo modo si può navigare in sicurezza e accedere ai principali siti di streaming. hide.me è disponibile per Windows, macOS, Android e iOS con una procedura d’installazione semplice ed immediata (con la possibilità di configurare anche PC Linux e console in modo mauale). Inoltre è garantito il supporto un’ampia gamma di metodi di pagamento popolari, incluse tutte le principali criptovalute.

L’offerta di hide.me per gli Europei di Calcio

In occasione del Campionato Europeo di Calcio il piano annuale di hide.me viene venduto ad un prezzo ridotto da 99,99 Euro a 45 Euro. E viene fornito con 3 mesi aggiuntivi totalmente gratuiti. Oltre a questa offerta, i clienti riceveranno anche in regalo un cloud storage gratuito da 2 TB grazie alla parnterhip con Internxt. Una promozione davvero allettante! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!