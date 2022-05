Guerra digitale: KillNet colpisce il Regno Unito

L‘avanzata sovietica colpisce anche il web attraverso un collettivo di hacker filorussi. Il gruppo, chiamato KillNet, colpisce il Regno Unito

Il gruppo di criminali informatici filorussi noto come KillNet, dopo aver attaccato l’Italia, cambia obiettivo e colpisce il Regno Unito. I cybercriminali, pur essendo nell’anonimato, agiscono sotto i riflettori e dichiarano ufficialmente i loro obiettivi su Telegram. Un attacco cybernetico globale coinvolgerà i principali siti istituzionali di Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Germania, Lituania, Romania, Estonia, Lettonia, Polonia e Ucraina. Il gruppo è un forte sostenitore delle scelte del Presidente russo, Vladimir Putin. Ragion per cui hanno come unico obiettivo quello di perseguitare tutti coloro che vanno contro le scelte del Capo di Stato sovietico.

KillNet colpisce il Regno Unito ma l’Italia è nel mirino

L’Italia è già stata recentemente colpita dai di criminali informatici KillNet. I siti web del Ministero della Difesa e del Senato della Repubblica Italiana sono stati resi irraggiungibili. La Polizia di Stato, colpevole di aver fermato dei cyberattacchi rivolti al sito web dell’Eurovision Song Contest, è stata vittima del secondo attacco. Le autorità italiane hanno confermato che la Polizia Postale avrebbe neutralizzato degli attacchi DDoS durante le fasi finali della manifestazione e la votazione conclusiva. Inoltre, la Polizia di Stato conferma di aver setacciato i canali Telegram di vari associati a gruppi hacker in cerca di informazioni utili a prevenire ulteriori attacchi e individuare la posizione da cui operano i cybercriminali.

Prossimi passi

KillNet non è di certo soddisfatta, infatti minaccia di ricorrere ad azioni ben più dannose. Gli attacchi DDoS effettuati fino ad ora pare che fossero puramente dimostrativi. Si prevede l'avvio di una vera e propria campagna di hacking.