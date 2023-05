Gara 1 Lakers-Nuggets: dove vederla, orari diretta TV e streaming

Gara 1 fra Lakers e Nuggets si avvicina, ma dove possiamo vederla e quali sono gli orari della diretta TV e della differita in streaming?

Siamo finalmente giunti ad un punto cruciale di questa stagione NBA che sta volgendo al termine. Le finali di conference sono sempre un momento delicato per le squadre che le affrontano e la pressione sui giocatori diventa quasi insostenibile. Vincere del resto porterebbe la squadra ad affrontare le Finals per decretare la migliore squadra dell’anno e il raggiungimento del tanto agognato anello.

I Los Angeles Lakers sono riusciti sicuramente in qualcosa che ha dell’incredibile, riuscendo a battere i Warriors nell’ultima serie e spalancando le porte a quello che potrebbe essere il quinto titolo per LeBron James, il secondo da quando è approdato a Los Angeles. Sulla loro strada tuttavia troveranno un Nikola Jokić che sta dimostrato di essere il vero MVP di quest’anno annientando i rivali a suon di triple doppie in questi playoff. Riuscirà il Joker a conquistare l’anello che gli manca? Questo lo scopriremo solo a fine serie, ma adesso capiamo dove vedere gara 1 fra Lakers e Nuggets e quali sono gli orari della diretta TV e streaming e quali quelli delle differite.

Orari diretta TV e streaming di gara 1 Lakers-Nuggets e dove vederla

La prima gara fra le due franchigie dell’ovest si disputerà mercoledì 17 maggio alle ore 2:30, ovvero questa notte per intenderci. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Sky Sport NBA della società Sky Italia, accessibile tramite il classico abbonamento o in streaming tramite l’app NOW TV. Tramite quest’ultima saremo in grado di avere il pacchetto cinema o quello sport al costo di 14,99 € al mese. Per maggiori dettagli o per abbonarvi al servizio, vi lasciamo il link del sito ufficiale.

Ovviamente non tutti potranno vedere la partita in diretta dal momento che l’orario è un po’ scomodo per noi italiani, ma non preoccupatevi. Questa sarà trasmessa in differita per tutto il giorno, più precisamente vi saranno ben quattro repliche nel corso della giornata. Si inizierà alle ore 11:00 con la prima, per poi proseguire alle 14:00, alle 19:30 e alle 22:45.

Non solo NBA però! Con il pacchetto sport di NOW TV avrete accesso anche al mondiale di F1 e a quello della MotoGP, potrete vedere le ultime partite del campionato di Serie A e le migliori competizioni europee, ma anche i vari mondiali automobilistici, i migliori tornei di tennis e tanto altro ancora.

