Frosinone-Cagliari: dove vedere la partita?

In vista del fine settimana, ancora una volta il palinsesto offre gare molto interessanti. Tra queste c’è Frosinone-Cagliari: ma dove vedere l’importante scontro diretto? Scopriamolo insieme

I diritti tv sono diventati un punto fermo per il mondo del calcio, permettendo infatti la visione dei vari match in tutto il territorio e, in alcune occasioni, anche in tutto il mondo. La stagione 2023/24 è dunque scorporata tra Sky e DAZN, la quale ne detiene la piena esclusività. Se i pro sono legati soprattutto agli introiti delle varie squadre, tra i contro si evince la difficoltà, da parte dei tifosi, di cercare le notizie e le informazioni utili per la fruizione della partita. In questo caso si parla di Frosinone-Cagliari, analizzandone lo stato di forma, dove poter vedere lo scontro e le probabili formazioni.

La giornata 21 di campionato mette a confronto due squadre che hanno un percorso simile. Entrambe neopromosse e con la voglia di rivalsa, si ritrovano a combattere per non retrocedere. I padroni di casa sono 15esimi a 19 punto, i sardi 17esimi a quota 17.

Dove vedere Frosinone-Cagliari: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Percorsi simili e ambizioni analoghe, sebbene la partenza abbia visto i due club vestire panni diversi. I ciociari sembravano essere un’autentica outsider, in grado di divertire e fare male. I sardi hanno faticato ad ottenere punti, mettendo in mostra alcune lacune tecniche. Allo stato attuale, però, le due squadre si equivalgono e, anzi, i ragazzi di Ranieri potrebbero addirittura avere la meglio. La compagine laziale giunge da cinque – pesanti – sconfitte, il Cagliari da una vittoria e due pareggi. Andiamo così a scoprire dove poter vedere la partita, valevole per la giornata 21 di Serie A, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è presa in pochi anni un importante spicchio all’interno del mondo del calcio. Infatti, per questa precisa stagione, la piattaforma ne detiene i pieni diritti, permettendo di poter visionare qualsiasi tipo di gara, dalla prima all’ultima di ogni singola giornata. Un grandissimo vantaggio, che si impreziosisce grazie anche all’intero palinsesto della Serie B e agli incontri di UFC e PFC. Il servizio permette di scegliere tra due abbonamenti, quello standard con un costo di 30,99 € e quello plus che ha un costo che raggiunge i 45,99 €, presentando il vantaggio dell’utilizzo della piattaforma da due dispositivi in contemporanea. Per scegliere la soluzione più adatta basterà cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Passando alla questione Sky, il servizio offerto è completamente diverso. La società – ben più conosciuta e affermata – può presentare soltanto tre partite di Serie A per ogni giornata ma, al contempo, offre le gare del campionato femminile, gli incontri dei club esteri e le sfide europee, ovvero quelle di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il pacchetto sport si arricchisce anche con Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. In questo caso il servizio ha un costo di 14,99 € al mese, rimandando direttamente al link di NOWTV.

Tralasciando la questione piattaforme, eccoci arrivati alla risposta tanto attesa: Frosinone-Cagliari verrà trasmessa su DAZN. Si scende in campo Domenica 21 Gennaio alle ore 12:30, vero e prorio lunch match. Teatro dell’incontro è lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Ricordiamo l’utilità di avere una VPN per navigare in sicurezza.

A meno di 24 ore dalla sfida, vi invitiamo ad accomodarvi sul divano e godervi la partita alla tv. In alternativa basterà scaricare l’applicazione ed eseguire il login.

Frosinone-Cagliari, probabili formazioni

Desiderio di ripartire e speranza di rifarsi, una delicata sfida per entrambe.

Ecco le probabili formazioni:

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Bonifazi, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Harroui; Cheddira.

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Nandez, Viola; Petagna.

Chi riuscirà ad avere la meglio?