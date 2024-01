Fiorentina-Udinese: dove vedere la partita?

Si continua senza mai fermarsi e riposare. Di nuovo in campo per una nuova avventura, ecco Fiorentina-Udinese: ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo

I diritti televisivi sono parte integrante di un calcio sempre più moderno e tecnologico. Sebbene possano rappresentare una rilevante fonte di guadagno per le varie squadre, risultano – in alcune occasioni – essere un ostacolo per i tifosi, costretti a capire quale delle due piattaforme potrà offrire il servizio, tra Sky e DAZN. Quest’ultima ha il vantaggio di possederne i pieni diritti di esclusiva. Essendo comunque il palinsesto delle gare di Serie A scorporato giornata per giornata, questo articolo vuole aiutare i vari interessati, spiegando dove vedere Fiorentina-Udinese e soffermandosi sulle probabili formazioni.

Si tratta, senza dubbio, di una gara insidiosa per entrambe. La Viola è sì la favorita, ma anche stanca dopo 120 minuti di fatica in Coppa Italia contro il Bologna (che sono valsi le semifinali), l’Udinese rimane un club ostico per tutte le big. Ecco un antipasto della giornata 20.

Dove vedere Fiorentina-Udinese: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Ci si appresta a vivere una sfida importante, viste le alte ambizioni della Fiorentina. La compagine toscana arriva da una stagione che l’ha vista arrendersi a due finali consecutive, svegliandosi in modo brusco da un brutto sogno. Nonostante le ferite, la voglia di riscatto sembra più forte. L’Udinese continua a galleggiare tra una tranquilla salvezza e qualche rischio di troppo, senza più sogni di rivalsa. L’esito del match non è però così scontato, ma intanto andiamo a scoprire dove vedere Fiorentina-Udinese, se su Sky o su DAZN.

Quest’ultima società è stata fondata da pochi anni (a Londra), ma è comunque riuscita a prendersi una gran fetta della torta. Allo stato attuale soltanto DAZN presenta l’intero palinsesto delle partite di Serie A, dalla prima all’ultima. In aggiunta vanta i match delle squadre del campionato cadetto e gli incontri di UFC e PFC. Sono due gli abbonamenti tra cui si può scegliere: il pacchetto standard, che ha un costo di 30,99 €, e quello plus, con un costo di 45,99 €, con il quale ci si può collegare da due dispositivi contemporaneamente. Per scegliere la soluzione migliore, basterà cliccare sul link diretto.

Per ciò che concerne Sky, le cose negli anni sono cambiate. La società offre “appena” tre partite di Serie A per ogni giornata, ma il ventaglio sportivo è senza dubbio molto ampio e valido. A questi tre match si aggiungono le partite del campionato femminile, gli scontri delle squadre estere e tutte le gare di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Allargando lo sfondo sportivo, si aggiungono NBA, Tennis, Formula 1 e MotoGP. Il costo mensile del servizio è di 14,99 € rimandando direttamente al link di NOWTV.

Archiviando la parentesi piattaforme, eccoci arrivato al punto principale: Fiorentina-Udinese verrà trasmessa esclusivamente su DAZN. Le squadre scenderanno in campo Domenica 14 Gennaio alle ore 18, teatro dell’incontro lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN per evitare i tanti rischi che si corrono in rete.

Basterà, allora, sedersi comodamente sul divano davanti alla tv per attendere il fischio di inizio. In alternativa scaricare l’app e fare l’accesso.

Fiorentina-Udinese, probabili formazioni

Vincenzo Italiano e Gabriele Cioffi, due allenatori che si stanno facendo valere.

Di seguito le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

Chi riuscirà a prendere il sopravvento? Dateci il vostro parere in attesa di scoprire il risultato. Se volete rimanete costantemente aggiornati sulle news del mondo web e social, continuate a seguire tuttotek.it!