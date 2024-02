Fiorentina-Frosinone: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio si apre con una gara molto intrigante. Ma dove vedere Fiorentina-Frosinone? Scopriamolo all’interno di questo articolo

I diritti televisivi sono diventati parte integrante di un calcio sempre più tecnologico e innovativo. Le società godono, infatti, di questa nuova realtà, fatta di introiti e sponsorizzazioni. La Serie A è, ad esempio, suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. A “pagare” questo nuovo modo di operare, sono i tifosi. Questi si trovano infatti costretti a cercare notizie utili per scoprire ogni dettaglio sulla partita di loro interesse. Per questo l’articolo in questione ha uno scopo ben preciso: spiegare dove vedere Fiorentina-Frosinone e chi scenderà in campo.

La giornata 24 presenta dunque un lunch match importante, visto che entrambe le squadre sono affamate. La Viola sta perdendo molti punti, i ciociari non hanno vinto ultimamente, ma le loro prestazioni avrebbero meritato molto di più.

Dove vedere Fiorentina-Frosinone: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

All’ottavo posto in classifica con 34 punti, la Fiorentina conta tre ko nelle ultime cinque uscite, segno di una squadra discontinua e che ha perso la bussola. I toscani devono assolutamente rialzarsi, per non rimanere tagliati fuori dalla corsa Europa. In quattordicesima posizione c’è il Frosinone con 23 punti, club che – al di là dell’ultima sconfitta – sta mettendo in mostra convinzione, qualità e buon calcio. I ciociari puntano a salvarsi e hanno tutte le caratteristiche per riuscirci. Scopriamo allora dove poter vedere Fiorentina-Frosinone, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata è stata fondata a Londra qualche anno fa e, in poco tempo, ha avuto modo di scalare le gerarchie, ritagliandosi il proprio spazio. Attualmente si tratta dell’unica piattaforma a poter offrire l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si arricchisce con le sfide di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento a cadenza mensile propone due soluzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette di usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Occorrerà così cliccare sul link diretto che rimanda al sito.

Soffermandoci su Sky, il calendario dei servizi si mostra completamente diverso. L’offerta dà modo di assistere a tre gare di Serie A per ogni giornata, contando però altre offerte, come i match del calcio femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni europei, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sporti, quali Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, eccoci arrivati alla risposta tanto attesa: Fiorentina-Frosinone sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Domenica 11 Febbraio alle ore 12:30, teatro dell’incontro lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Si ricorda di utilizzare una VPN per stare più tranquilli durante la navigazione su internet.

Fiorentina-Frosinone, probabili formazioni

Vincenzo Italiano per rialzarsi, Eusebio Di Francesco per dimostrare la forza dei propri ragazzi.

Di seguito le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Chi riuscirà a vincere? Dateci un vostro parere. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, non dimenticate di seguire tuttotek.it!