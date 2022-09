EXHIBO: PIONEER e INTEGRA di nuovo in Italia

Exhibo ha siglato l’accordo in esclusiva con PAC che riporta in Italia Pioneer e Integra, finalmente tornano disponibili nel nostro bel Paese, due tra i marchi più iconici del mondo A/V

Exhibo, che da oltre 60 anni è tra i leader nella commercializzazione in Italia delle migliori soluzioni del segmento Audio, annuncia la sigla dell’accordo con PAC (Premium Audio Company) per la distribuzione in esclusiva in Italia dei prodotti Pioneer e Integra, due tra i brand più iconici, prestigiosi ed accreditati del mondo Audio/Video.

Nel settembre 2021, Premium Audio Company, attraverso la sua joint venture con Sharp, ha acquisito il marchio Integra e attraverso Voxx international, ha stabilito un accordo di licenza e distribuzione con Pioneer Corporation. La joint venture comprende tutta la proprietà intellettuale e la responsabilità per lo sviluppo del prodotto, l’ingegneria, le vendite, il marketing e la distribuzione del business dell’home entertainment dei marchi Pioneer e Integra.

Come parte della joint venture, Sharp ha rilevato la produzione completa di questi prodotti, che includono diverse gamme di ricevitori A / V e stereo, amplificatori e componenti hi-fi.

Le parole di Paul Jacobs

Paul Jacobs, Presidente e CEO di Premium Audio Company, ha commentato:

La domanda di prodotti da parte di alcuni dei nostri marchi è stata molto alta e ci aspettiamo che si intensifichi nei prossimi anni. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Sharp per aumentare la produzione e abbiamo fatto crescere la nostra attività in modo significativo da quando l’acquisizione è stata completata. Abbiamo grandi piani per i nostri marchi e, man mano che aumenteremo la produzione ed espanderemo la distribuzione, riteniamo che le vendite raddoppieranno in modo significativo a breve termine.

Pioneer e Integra, tornano disponibili in Italia ed entrano a far parte del portfolio di Exhibo, il distributore italiano anche del leggendario brand Klipsch, selezionato da PAC proprio per la lunga presenza sul mercato, l’approfondita conoscenza dei nuovi trend tecnologici, la sensibilità nel seguire e soddisfare le crescenti esigenze dei clienti, insieme alla passione, la dedizione e la competenza del team.

Exhibo: solida rete di partner commerciali e canali di vendita

Attraverso la solida rete di partner commerciali e canali di vendita che nel corso del tempo ha costruito, Exhibo arricchisce la propria offerta con le soluzioni A/V di Pioneer. Come gli amplificatori integrati, lettori SACD/CD anche nella versione come convertitori D/A USB e ricevitori a 5 e 7 canali streaming full-range, insieme alle soluzioni Integra della serie DRX, progettata appositamente per soddisfare le esigenze dei professionisti, che forniscono soluzioni di installazione customizzata grazie alle caratteristiche CI Centric dei prodotti come l’impostazione via web, la diagnostica HDMI integrata e la compatibilità con i sistemi di monitoraggio remoto come OVRC Pro e Domotz.

Il commento di Franco Alderighi

Franco Alderighi, Consumer Business Unit Manager di Exhibo S.p.A., ha commentato:

Siamo molto soddisfatti che Premium Audio Company ci abbia affidato la distribuzione in esclusiva in Italia dei prodotti a marchio Pioneer e Integra, un grande riconoscimento al valore della nostra azienda in termini di risorse, competenze e organizzazione. Per PAC, oltre all’esperienza, che nel nostro settore è senz’altro fondamentale, è importante poter dialogare con un Partner che tenga conto degli sviluppi della tecnologia e delle specifiche esigenze in continua evoluzione degli utenti oltre che fornire un costante servizio di consulenza e assistenza. Tutto questo è Exhibo.

La sigla dell’accordo con PAC testimonia la costante dedizione all’eccellenza di Exhibo, la capacità di essere sempre in ascolto del mercato e al fianco dei propri clienti aggiungendo valore al loro core business.

